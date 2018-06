Due auto in fiamme a Stalettì

Tragico incidente sulla regionale - schianto tra Due auto e un furgone : morto un ventenne : incidente mortale verso le 11.30 di sabato sulla strada regionale 516, nel Veneziano, a un paio di chilometri dal centro di Pegolotte di Cona: un giovane, residente a Piove di Sacco, nel Padovano, è...

Due auto fuori strada in A23 : Incidente , poco prima delle 17, lungo la A23 , all'altezza dello svincolo di Palmanova , in Comune di Bicinicco . Due auto , che procedevano in direzione sud, sono uscite autonomamente di strada e ...

Sardegna - auto si ribalta a Sanluri : morti Due ragazzi - ferito un terzo giovane : Due giovani, il 24enne Alberto Piseddu e la 34enne Naika Satta, sono morti in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina presto lungo la strada che porta da Sanluri alla borgata di Sanluri Stato. La loro Fiat 500 è finita fuori strada ribaltandosi. A bordo c'era anche un ragazzo di trenta anni, che è stato portato in ospedale.Continua a leggere

Nuova Zelanda - tremendo frontale tra Due auto : muoiono sei persone - tra queste una neonata : A causare l'incidente probabilmente una serie di fattori come l'alta velocità e la presenza di ghiaccio sulla strada. La polizia: "Siamo sconvolti, non avevamo mai visto nulla del genere".Continua a leggere

L'arrivo di Saviano alla tavolata "multiculturale" : Due militari - l'auto e la scorta : Ieri Roberto Saviano è arrivato al parco Sempione per il suo discorso (ed ennessimo attacco a Salvini) in occasione della tavolata "multiculturale" organizzata da Beppe Sala e Pierfrancesco Majorino. Un lungo monologo dal palco, con messaggi ai Cinque Stelle di staccarsi da un partito "xenofobo" come la Lega.Oggi, però, su Facebook sta circolando il video pubblicato da Repubblica sulL'arrivo del noto scrittore al parco nel centro di Milano. ...

Incidente a Modica - scontro auto-moto : Due feriti : scontro tra un auto e una moto in via San Giuliano Macallè a Modica. E' avvenuto sabato sera. Due i feriti trasportati al Pronto Soccorso.

Alfa Romeo - Giulia e Stelvio NRING/ Lanciate Due serie speciali per i 108 anni della casa automobilistica : Alfa Romeo, Giulia e Stelvio NRING, Lanciate due serie speciali per i 108 anni della nota casa automobilistica italiana. Novità e grande attesa da parte degli amanti dei motori.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 10:49:00 GMT)

MACRON Vs SALVINI SUI MIGRANTI/ Per i Due Stati la necessità di coordinarsi con le autorità libiche : MACRON vs SALVINI sui MIGRANTI: secondo il presidente francese in Italia non c'è un'emergenza come lo scorso anno. "Chi lo dice, dice una bugia", afferma. E plaude alla Spagna di Sanchez.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:27:00 GMT)

Napoli - auto precipita a Posillipo/ 4 giovani feriti - Due sono gravi : forse l’alta velocità : Napoli, auto precipita a Posillipo: 4 giovani feriti, due sono gravi: forse l’alta velocità alla base del volo dell'automobile. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:42:00 GMT)

Automobilismo CST Sport con Due leader tricolori alla Coppa Paolino Teodori : CST Sport schiera tre piloti alla 57Coppa Paolino Teodori, che da venerdì 22 a domenica 24 giugno nelle Marche sarà il 4° appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna. Il sardo Omar Magliona ...

Prati - scooter contro auto nella notte : muoiono Due giovani : Due ragazzi sono morti la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto all’una circa in Lungotevere della Vittoria all’altezza del civico 11/B. Per cause in corso di accertamento, i due giovani, un uomo di 29 anni e una donna si 25, a bordo di uno scooter Honda Sh si sono scontrati con una Mercedes Classe […] L'articolo Prati, scooter contro auto nella notte: muoiono due giovani proviene da NewsGo.

Roma - schianto tra auto e moto su Lungotevere della Vittoria : morti Due giovani - un terzo è grave : Incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Due ragazzi, che viaggiavano a bordo di uno scooter, sono morti dopo essersi scontrati con un'auto. Alla guida della ...

Due bambini soccorsi dall'elicottero - auto ribaltata in tangenziale - scontro a Pozzuolo : Incidente a Pozzuolo del Friuli verso le 12.30 di oggi, sulla regionale 353. A scontrarsi sono stati un furgone Opel Vivaro e una Fiat. Sulla vettura viaggiava una donna, ferita in maniera lieve. Sul ...