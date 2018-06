Dopo la morte di Narducci | la rivolta social degli chef | «A Roma strade insicure di notte»

Rita Dalla Chiesa - dedica alla figlia Giulia Cirese/ Primo compleanno Dopo la morte del marito Massimo Santoro : Rita Dalla Chiesa fa una commovente dedica su Instagram alla figlia Giulia Cirese per il suo compleanno, il Primo dopo la morte del noto marito Massimo Santoro...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:55:00 GMT)

Sacrificio d'amore/ Anticipazioni 4 luglio e 27 giugno : cosa accadrà Dopo la morte di Giosuè? : Sacrificio d'amore, Anticipazioni 4 luglio e 27 giugno 2018: cosa accadrà dopo la morte di Giosuè? Brando e Lucrezia piangono l'amico che hanno soccorso insieme fino all'ultimo.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:50:00 GMT)

Dopo la morte di Frizzi - Carlotta torna a sorridere grazie alla figlia : Sono passati quasi tre mesi dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi e tra alti e bassi la moglie Carlotta Mantovan torna a sorridere. Il settimanale Diva e Donna , infatti, l'ha paparazzata con la figlia a ...

Hillel Slovak - cuore e anima dei Red Hot Chili Peppers. Trent’anni Dopo la sua morte il ricordo è vivo : Moriva proprio oggi Hillel Slovak, chitarrista e musicista israeliano, divenuto famoso per essere stato uno dei fondatori dei Red Hot Chili Peppers. A Trent’anni dalla morte, il musicista continua a evocare suggestioni nei fan: sono numerosi gli attestati di stima comparsi sui social in queste ore. Non è mancato nemmeno il ricordo della band, la quale sin dai primi momenti, ha manifestato il proprio attaccamento, celebrandone la figura con ...

Fabrizio Frizzi - Dopo la morte il gesto della ragazza salvata dal conduttore : quel libro e la donazione col cuore : Nonostante Fabrizio Frizzi manchi ancora tanto a tutti gli spettatori, ai colleghi e ai familiari, dalla sua morte scaturisce qualcosa di davvero bellissimo: un progetto portato avanti da Valeria ...

Shock Colombia - Sanchez minacciato di morte : “farai la fine di Escobar” - calciatore ucciso Dopo Usa ’94 : La Colombia si sa, ha una tifoseria molto calda, a volte anche un po’ sopra le righe: Sanchez è finito nel mirino dopo l’espulsione nella prima gara Il ritiro della Colombia è stato tristemente animato stamane, dalla notizia delle minacce di morte a Sanchez, centrocampista ex Fiorentina. “Farai la fine di Escobar”, hanno scritto alcuni tifosi su Twitter al povero calciatore, tweet prontamente cancellati dalla polizia ...

Alessandra Appiano - quell’ultimo articolo pubblicato Dopo la morte sui libri dell’estate : All'indomani della morte di Alessandra Appiano è stato pubblicato su Donna Moderna l'ultimo articolo della scrittrice e giornalista con i libri consigliati per l'estate ai suoi tanti followers. Una sorta di testamento letterario, tra libri scritti da donne per donne e testi adatti per la stagione estiva.Continua a leggere

Uffizi - antologica di Koenig Dopo morte : FIRENZE, 20 GIU - Quasi 150 opere, tra sculture grandi e piccole, disegni ed un video, realizzato dal regista di 'Bagdad Cafè Percy', raccontano a Firenze lo scultore tedesco Fritz Koenig, noto al ...

Morte XXXTentacion - Dopo tante ipotesi - svelato il motivo choc dell’omicidio. Inutile aggiungere altro : “Muoiono tutti nei loro incubi”, Everybody dies in their nightmares, si chiamava così uno dei primi successi di XXXTentacion, il cantante rap ventenne ucciso lunedì 18 giugno a Miami davanti a un rivenditore di motocliclette. Il ragazzo è stato colpito da alcuni spari ed è morto. A nulla sono serviti i soccorsi che sono accorsi sul posto tempestivamente: XXXTentacion è morto. Il decesso è stato annunciato dal Dipartimento dello ...

Al via le riprese de Il Paradiso delle Signore in formato “soap” Dopo la morte di Pietro Mori : confermati Alessandro Tersigni ed Alice Torriani : Primi ciak a Milano prima di spostarsi a Roma. Hanno preso ufficialmente il via le riprese de Il Paradiso delle Signore in formato soap per il pomeriggio di Rai1 dicendo addio definitivamente alla prima serata. A quanto pare a niente sono servite petizioni, minacce di boicottare il progetto, raccolta firme e cartellini rossi, la Rai ha deciso di dire addio a Il Paradiso delle Signore in versione fiction con la morte, che a questo punto sembra ...

Axos critica Dikele per le polemiche Dopo la morte di XXXTentacion : 'Populismo schifoso' : La notizia della morte del rapper americano XXXTentacion, avvenuta la scorsa notte nelle vicinanze di Miami in to alle ferite riportate dopo uno scontro a fuoco, in queste ultime ore sta monopolizzando le cronache mondiali. Il giovanissimo artista, infatti – aveva solo 20 anni – godeva ormai di ampia popolarita', anche sui social media, a livello globale. In Italia, come spesso accade, il cordoglio collettivo è stato parzialmente soppiantato da ...

“Hanno ucciso anche a lui”. Dopo XXXTentacion - un altro cantante ammazzato. Colpi di pistola. L’omicidio a poche ore dalla morte del rapper : Il mondo della musica è rap è sotto choc. Dopo l’assassinio del rapper XXXTentacion, compiuto nel corso della notte passata a Miami, le cronache musicali statunitensi registrano un altro episodio analogo, questa volta avvenuto a Pittsburgh, in Pennsylvania. Il rapper Jimmy Wopo, ventunenne astro nascente dell’hip hop a stelle e strisce, è stato ferito mortalmente nel corso di una sparatoria avvenuta a Middle Hill, uno dei ...

Un lavoro dal futuro : l'imbalsamatore di dati online Dopo la morte : Le aziende daranno la possibilità di fare una copia di sicurezza della vita digitale. Di questo lavoro si occuperà l'imbalsamatore di dati online

Un lavoro dal futuro : l’imbalsamatore di dati online Dopo la morte : (Foto: Pixabay/Pexels) Potrebbe diventare uno dei lavori più in voga nel prossimo futuro. Almeno secondo la rivista Technology Review del Massachusetts Institute of Technology di Boston. Si tratta dell’imbalsamatore di vite online. Sì perché la pubblicazione, che prende spunto dal lavoro già avviato a partire dallo scorso anno dalla società americana Back Up Your Life, segnala come le persone siano molto interessate a sapere cosa ne sarà ...