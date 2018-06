DOPO IL VERTICE L' asse Conte-Mattarella che non piace a Salvini e Di Maio

Migranti - Conte blocca le conclusioni del vertice : «Voteremo solo DOPO discussione su immigrazione» : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del vertice europeo di Bruxelles, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento,...

Petrolio in calo DOPO VERTICE OPEC : Teleborsa, - Frenano i prezzi del Petrolio a inizio settimana , dopo l'accordo raggiunto venerdì scorso 22 giugno a Vienna tra i paesi OPEC di aumentare la produzione di greggio per calmierare i ...

Migranti - Conte DOPO il vertice di Bruxelles : “E’ la direzione giusta” : Migranti, Conte dopo il vertice di Bruxelles: “E’ la direzione giusta” Migranti, Conte dopo il vertice di Bruxelles: “E’ la direzione giusta” Continua a leggere L'articolo Migranti, Conte dopo il vertice di Bruxelles: “E’ la direzione giusta” proviene da NewsGo.

Non c'è pace per l'Argentina : peso a picco DOPO cambio al vertice nel Banco Central : Teleborsa, - Non c'è pace per l'Argentina, alle prese con una grave crisi economica e valutaria che ha portato il Paese a lanciare l'SOS al Fondo Monetario Internazionale. Il peso argentino , da ...

I rischi sul cammino di Trump e Kim DOPO lo storico vertice : Quando Kim Il-sung, fondatore della dinastia comunista nordcoreana e nonno dell’attuale leader Kim Jong-un, invase la Corea del Sud, il 25 giugno 1950, il presidente americano Trump aveva compiuto 4 anni da pochi giorni, e da allora il conflitto, con la tregua del 1953 ma senza trattati di pace, resta ultimo fantasma della Guerra Fredda. Il vertice...

TRUMP E KIM JONG-UN : STORICO DOCUMENTO SUL NUCLEARE/ Usa-Nord Corea : vertice allargato DOPO l'incontro : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:28:00 GMT)

Conte soddisfatto DOPO VERTICE : io autonomo - lavoro sul programma : Charlevoix , Canada, , 10 giu. , askanews, Catapultato in pochi giorni dall'atmosfera ovattata dell'Università di Firenze alle aule parlamentari e subito dopo alla ribalta internazionale del G7, ...

Europa frantumata al vertice sui migranti. DOPO il no di Salvini - frena anche Berlino : Oltre al no dell'Italia annunciato ieri dal neoministro dell'Interno Matteo Salvini, la riforma del sistema di asilo europeo (ossia del trattato di Dubino) di cui si discute oggi in Lussemburgo non piace neanche alla Germania. Il clima è riassunto in una battuta del ministro degli Esteri del Lussemburgo: "Per Pasqua avremo un compromesso" sulla riforma del regolamento di Dublino "ma non so ancora in quale anno", ha ironizzato Jean ...

Debiti - de Magistris avverte DOPO il vertice con Mattarella : svolta sulla riscossione : Il giorno dopo il vertice al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il sindaco Luigi de Magistris ha messo al corrente la giunta - su grandi linee - dei contenuti del ...

Tria all'Economia - torna Conte premier DOPO VERTICE M5S-Lega : ... che aveva dovuto rinunciare al suo primo tentativo dopo il rifiuto opposto dal presidente della Repubblica alla nomina di Paolo Savona ministro dell'Economia, . Savona, secondo l'intesa gialloverde, ...

Governo - Salvini ottimista DOPO il vertice con Di Maio : 'Ultime ore di lavoro' : 31 mag 17:48 Fonti: Tria all'Economia, Savona a Politiche Ue Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di economia politica all'università di Tor ...