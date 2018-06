Dontnod | sono 10 anni per lo studio di Life is Strange

eurogamer

(Di sabato 30 giugno 2018) Questo è il decimo anno di attività per, e loha deciso dunque di celebrare i diecidi attività realizzando un interessante video che porta omaggio a tutte le produzioni più famose delloringraziando i fan per affetto e supporto, riporta VG247.Possiamo vedere il video commemorativo qui di seguito:Il filmato, della durata di tre minuti, volge ad omaggiare tutti i giochi che hanno segnato questi primi diecidi attività dello, quindi possiamo vedere Remember Me,is, il recentissimo Vampyr e l'atteso Twin Mirror senza dimenticarci naturalmente di Le fantastiche avventure di Captain Spirit, spin off diise lanciato gratuitamente negli scorsi giorni per PC, PS4 e Xbox One.Read more…