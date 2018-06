Donne in difficoltà | a settembre il bando da 4 milioni della Regione Campania

Pressione alta - difficoltà del sonno aumentano il rischio nelle Donne : L’insonnia e i disturbi del sonno possono aumentare il rischio di Pressione alta per le donne . Da tempo ormai gli studiosi sottolineano l’importanza del riposo notturno, che dovrebbe durare almeno 7 ore per garantire al nostro organismo di rigenerarsi, rafforzando il sistema immunitario. Chi fatica ad addormentarsi e fa le ore piccole infatti rischia di andare incontro a gravi problemi, che non riguardano solo la bellezza (occhiaie, ...

Mamme italiane in difficoltà : sempre più Donne costrette a scegliere tra carriera e famiglia : Un studio di Save the Children analizza la condizione delle Mamme in Italia: tra le regioni la Campania è quella in cui essere madre è più difficile, perché manca una rete di assistenza. L'organizzazione, con il progetto Fiocchi in Ospedale" ha attivato in 9 ospedali uno spazio per sostenere le donne in gravidanza.Continua a leggere