Donna uccisa a coltellate in casa nel Modenese - arrestato il nipote : Una Donna di 66 anni, originaria dell'Ucraina, è stata trovata morta, con ferite da arma da taglio, nella sua abitazione di Serramazzoni, sull'Appennino Modenese. Per l'omicidio è stato arrestato il ...

Donna uccisa - marito condannato a 20 anni : ANSA, - BOLOGNA, 29 GIU - Vent'anni di carcere per aver ucciso la moglie a coltellate. E' la sentenza stabilita dal gup del Tribunale di Bologna Alberto Ziroldi nei confronti di Athos Vitali, 70 anni, ...

Donna uccisa a bastonate a Ravenna - marito condannato all’ergastolo : Donna uccisa a bastonate a Ravenna, marito condannato all’ergastolo Donna uccisa a bastonate a Ravenna, marito condannato all’ergastolo Continua a leggere L'articolo Donna uccisa a bastonate a Ravenna, marito condannato all’ergastolo proviene da NewsGo.

Ravenna - Donna uccisa a bastonate dal marito : il dermatologo Cagnoni condannato all'ergastolo : La corte d'assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo il dermatologo Matteo Cagnoni, 53 anni, al processo per l'omicidio pluriaggravato della moglie, la 39enne Giulia Ballestri ammazzata a ...

Donna uccisa a bastonate da marito dermatologo Cagnoni all'ergastolo : La corte d'assise di Ravenna ha condannato all'ergastolo il dermatologo Matteo Cagnoni, 53 anni, al processo per l'omicidio pluriaggravato della moglie, la 39enne Giulia Ballestri ammazzata a ...

Donna uccisa a bastonate a Ravenna - marito condannato all’ergastolo : Donna uccisa a bastonate a Ravenna, marito condannato all’ergastolo Donna uccisa a bastonate a Ravenna, marito condannato all’ergastolo Continua a leggere L'articolo Donna uccisa a bastonate a Ravenna, marito condannato all’ergastolo proviene da NewsGo.

A Verona nuovo femminicidio : uccisa Donna di 77 anni : Un nuovo femminicidio si è compiuto ad opera di Pietro di Salvo, a Verona. L'uomo ha strangolato l'amante, Fernanda Paoletti di 77 anni, trovata morta il 4 di giugno nel suo appartamento in via Unita' d'Italia nella citta' scaligera. Il figlio di Fernanda Paoletti, in ansia perché la madre non rispondeva alle sue chiamate telefoniche, recatosi presso la sua abitazione, ha scoperto [VIDEO] il cadavere. La donna aveva una corda al collo, legata ad ...

Milano : Donna uccisa dal compagno - il sopralluogo dei carabinieri : Omicidio a Milano: una donna è stata uccisa dal compagno nei pressi di una discoteca frequentata dalla comunità sudamericana. La vittima, una 49enne ecuadoriana, sarebbe stata colpita con una ...

Piacenza - Donna uccisa dal marito con tre coltellate alla gola : l'omicidio davanti al figlio 17enne : Una donna è stata uccisa dal marito poco dopo le 16 in un'abitazione a Piacenza con tre coltellate alla gola. l'omicidio è avvenuto in un appartamento al primo piano di viale Dante, alle porte del ...

Donna uccisa a Piacenza - si costituisce il marito : Tre coltellate alla gola, così è morta a Piacenza nella sua casa una Donna albanese di 52 anni, per mano del marito, 57 anni, anche lui albanese. Tutto è avvenuto in cucina, davanti al figlio di 17 anni che ha chiamato la Polizia. Prima dell'arrivo della volante l'omicida era fuggito, per costituirsi solo in un secondo momento in caserma dai carabinieri. Il minorenne invece è stato portato in questura per la sua ...

Piacenza - Donna uccisa in casa con 3 coltellate : marito si costituisce - : L'aggressione è avvenuta poco dopo le 16 in un appartamento alle porte del centro storico. La vittima è stata colpita alla gola in cucina, davanti al figlio di 17 anni che ha chiamato la polizia. L'...

Piacenza - Donna uccisa in casa con 3 coltellate : marito si costituisce : Piacenza, donna uccisa in casa con 3 coltellate: marito si costituisce L’aggressione è avvenuta poco dopo le 16 in un appartamento alle porte del centro storico. La vittima è stata colpita alla gola in cucina, davanti al figlio di 17 anni che ha chiamato la polizia. L’uomo è prima fuggito, poi si è presentato in ...

Piacenza - Donna uccisa con tre coltellate alla gola in casa : Piacenza, donna uccisa con tre coltellate alla gola in casa Piacenza, donna uccisa con tre coltellate alla gola in casa Continua a leggere L'articolo Piacenza, donna uccisa con tre coltellate alla gola in casa proviene da NewsGo.

ANNA ROSA FONTANA/ La Donna uccisa due volte : dal suo ex e dalla giustizia (Il Terzo Indizio) : ANNA ROSA FONTANA: la storia della donna uccisa il 7 dicembre dal 2010 da Paolo Chieco. L'ex già 5 anni prima l'aveva accoltellata dentro al portone del suo palazzo, prima di tornare libero.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:31:00 GMT)