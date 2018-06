Documento unico di circolazione per auto e moto : come funziona : Documento unico di circolazione per auto e moto: come funziona Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo foglio che contiene insieme libretto e certificato di proprietà. L'unificazione consentirà una ottimizzazione delle procedure e una riduzione dei costi amministrativi Parole chiave: ...