' Disincanto' | la nuova serie animata di Matt Groening su Netflix - TV Radio - Spettacoli

Disincanto - ecco il teaser della nuova serie del papà dei Simpson : Dopo il presente dei Simpson e il futuro di Futurama, Matt Groening si prepara ad affrontare una nuova dimensione temporale, quella del passato, anche se un passato fantasioso e a tratti assurdo. Si tratta di Disincanto (Disenchanted in inglese), la nuova produzione che il padre delle serie animate più di successo degli ultimi decenni porterà su Netflix a partire dal prossimo 17 agosto. Come si vede nel breve teaser diffuso in queste ore, gli ...

Netflix svela la data d’uscita e il trailer di Disincanto - nuova serie fantasy dal creatore dei Simpson : Netflix ha annunciato la data d'uscita di Disincanto , nuova serie fantasy d'animazione creata dal "papà" dei Simpson Matt Groening, alla sua prima collaborazione con il colosso dello streaming online: la serie sarà disponibile sul catalogo a partire da venerdì 17 agosto. Insieme all'annuncio della data , Netflix ha diffuso un primo teaser trailer della serie (che potete vedere in calce all'articolo): "Avete visto il futuro in Futurama, avete ...

Netflix svela le prime foto di Disincanto - nuova serie animata del papà dei Simpson in uscita ad agosto : Il colosso Netflix ha svelato le prime foto di Disincanto, nuova produzione animata che arriverà in estate sulla piattaforma. La serie è nata dalla mente geniale del creatore de I Simpson, Matt Groening, che ha dato vita a un'opera fantasy per adulti. Disincanto è composta, al momento, da dieci episodi. Il cartoon racconta le disavventure della principessa ubriacona Bean, accompagnata, come si vede dalle foto di Disincanto, dai suoi ...