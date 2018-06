Diritti Gay | Spadafora al Pompei Pride | ' L' Italia non tornerà indietro'

Gay Pride 2018 - riparte l'onda arcobaleno : in migliaia a Milano al corteo per i Diritti : Il percorso si snoda lungo via Vitruvio e via Settembrini fino in Piazza Caiazzo; qui si svolta lungo via Pergolesi per immettersi in corso Buenos Aires

Usa - Kennedy lascia la Corte Suprema. Trump può spingerla ancora più a destra : nel mirino aborto - Diritti Gay e ambiente : “È stato l’onore più grande e un privilegio servire la nostra Nazione nella giustizia federale per 43 anni, 30 dei quali alla Corte Suprema”. Così Anthony Kennedy annuncia la sua decisione di dimettersi dal massimo organo della giustizia americana. Donald Trump ha già annunciato di aver iniziato la ricerca per il sostituto di Kennedy. Parte a questo punto la battaglia politica forse più epica e importante di una presidenza già segnata da molti ...

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per Diritti Lgbt (2) : (AdnKronos) - Tra le novità di questa edizione la 'Pride Square', tre epicentri che creano un vero e proprio village aperto alla città dal 28 al 30 giugno e l'inaugurazione del 'Rainbow Garden', un grande spazio con giochi gratuiti e attività per i più piccoli, per educarli alla diversità e alla con

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per Diritti Lgbt : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Diffuso, aperto e inclusivo. Queste le parole scelte per spiegare l'edizione 2018 del Milano Pride, la manifestazione dell’orgoglio gay, lesbico, bisessuale, transessuale, asessuale e intersessuale che dal 22 giugno e per dieci giorni animerà vie e luoghi del capoluogo

Bologna - minacce di morte a Cathy La Torre - avvocata delle battaglie per i Diritti dei gay : La donna è stata minacciata di morte da un utente su Facebook che le ha scritto: "Pedala... che presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbiche. Nessuno"Continua a leggere

Torino - Appendino in corteo al Pride : “Siamo esempio per i Diritti e continueremo con le trascrizioni dei matrimoni gay” : Immagini del Pride di Torino al quale ha partecipato anche il sindaco di Torino, Chiara Appendino del M5s. “Siamo un esempio sui temi che riguardano i diritti e continueremo con le trascrizioni” dei matrimoni gay, ha detto. L'articolo Torino, Appendino in corteo al Pride: “Siamo esempio per i diritti e continueremo con le trascrizioni dei matrimoni gay” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mondiali - fermato a Mosca attivista inglese per i Diritti dei gay : rilasciato dopo due ore : Mondiali, fermato a Mosca attivista inglese per i diritti dei gay: rilasciato dopo due ore Mondiali, fermato a Mosca attivista inglese per i diritti dei gay: rilasciato dopo due ore Continua a leggere L'articolo Mondiali, fermato a Mosca attivista inglese per i diritti dei gay: rilasciato dopo due ore proviene da NewsGo.

Mondiali - fermato a Mosca attivista inglese per i Diritti dei gay : Mondiali, fermato a Mosca attivista inglese per i diritti dei gay Mondiali, fermato a Mosca attivista inglese per i diritti dei gay Continua a leggere L'articolo Mondiali, fermato a Mosca attivista inglese per i diritti dei gay proviene da NewsGo.

Mondiali - fermato a Mosca attivista inglese per i Diritti dei gay : L'attivista inglese Peter Tatchell è stato fermato a Mosca dalla polizia, mentre manifestava contro le torture dei gay in Cecenia. Nel primo giorno dei Mondiali di calcio in Russia Tatchell si trovava ...

Attivista inglese per i Diritti Gay fermato dalla polizia russa : L'Attivista inglese per la difesa dei diritti degli omosessuali Peter Tatchell è stato fermato dalla polizia russa a Mosca, vicino alla Piazza Rossa, per aver protestato contro le torture dei gay in Cecenia. Tatchell stringeva in mano un cartello con su scritto: "Putin non si preoccupa di agire contro le torture degli omosessuali in Cecenia". Lo riportano i media locali.

Gay : Martina - governo non faccia passi indietro su Diritti : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Speriamo che il governo non faccia fare passe indietro sui diritti. Anzi, bisogna andare avanti. Il Pd c’è”. Lo ha detto il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, al Gay Pride a Roma. L'articolo Gay: Martina, governo non faccia passi indietro su diritti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Gay : Martina - governo non faccia passi indietro su Diritti : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Speriamo che il governo non faccia fare passe indietro sui diritti. Anzi, bisogna andare avanti. Il Pd c’è”. Lo ha detto il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, al Gay Pride a Roma. L'articolo Gay: Martina, governo non faccia passi indietro su diritti sembra essere il primo su Meteo Web.

Gay Pride Roma 2018/ Oggi marcia per i Diritti delle persone omosessuali : due partigiani nel corteo : Gay Pride Roma 2018: Oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:29:00 GMT)

Gay Pride : la marcia per i Diritti umani : L'iniziativa prevede un fitto calendario di sfilate di carri, musica, spettacoli, dibattiti. It's Human Pride nel 2015 è stato adottato come slogan del movimento proprio per porre l'attenzione sui ...