abruzzo24ore.tv

: Diga Chiauci, 29 mln per potenziamento. Capacità idraulica salirà fino a 1,2 mln metri cubi acqua #ANSA - AnsaAbruzzo : Diga Chiauci, 29 mln per potenziamento. Capacità idraulica salirà fino a 1,2 mln metri cubi acqua #ANSA - AnsaMolise : Diga Chiauci, 29 mln per potenziamento -

(Di sabato 30 giugno 2018) Chieti - Ventinove milioni di euro per ilidrico della capacità dell'invaso di, sul fiume Trigno, in provincia di Isernia, di cui 25 milioni da parte delle Regioni Abruzzo e Molise e quattro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, questi ultimi finalizzati all'ulteriorestrutturale. Il finanziamento del Masterplan, voluto dalla Regione Abruzzo, è stato presentato dal governatore Luciano D'Alfonso. In particolare, D'Alfonso ha illustrato l'impiego dei primi 14 milioni euro sottoposti a procedura di gara per la scelta dei contraenti, che sono tre: il Consorzio stabile Pentagono, l'Ati Edilflorio-fratelli Persia e Florio Giuseppe, e la Tenaglia srl. Il ribasso complessivo ammonta a 1,7 milioni di euro. "Si tratta di lavori davvero strategici - dice D'Alfonso - che abbiamo messo in ...