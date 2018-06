Dieci attrici da non perdere al cinema a luglio

gqitalia

(Di sabato 30 giugno 2018) È unpieno di grandi interpreti femminili. Basti pensare a uno dei film più attesi, Ocean’s 8, la cui forza è proprio un cast femminile. Però Sandra Bullock & Co non saranno le uniche protagoniste del mese. Ecco leda non, nelle prossime settimane, sul grande schermo: Tatiana Maslany in Stronger – Io sono più forte di David Gordon Green (uscita 4) È Erin Hurley, ex ragazza di Jeff Bauman. Quest’ultimo, per riconquistarla, l’aspetta al traguardo di una maratona ma scoppia una bomba e perde entrambe le gambe. Erin gli starà vicino e gli darà la forza di riprendersi. Si tratta dell’adattamentotografico della biografia di Bauman, ferito durante l’attentato alla maratona di Boston del 2013. Isla Fisher in Prendimi! – La storia vera più assurda di sempre di Jeff Tomsic (uscita 5) È Anna, che fa parte di ...