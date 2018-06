Diabete | l’inquinamento atmosferico contribuisce in maniera significativa alla malattia

meteoweb.eu

(Di sabato 30 giugno 2018) Ilè una delle malattie in più rapido aumento: colpisce oltre 420 milioni di persone nel mondo. Le cause principali sono un’alimentazione poco sana, uno stile di vita sedentario e l’obesità, ma ora un nuovo studio della Washington University in St. Louis indica che anche il grado di esposizione alsvolge un ruolo. “Il nostro studio mostra un importante collegamento tra inquinamentoa livello globale. Abbiamo trovato un aumento del rischio, anche a bassi livelli di inquinamento attualmente considerati sicuri dall’Agenzia statunitense per la protezione ambientale (EPA) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Questo è importante perché le lobby farmaceutiche sostengono che gli attuali livelli siano troppo rigorosi e dovrebbero essere allentati. Le prove dimostrano che i livelli attuali non sono ancora sufficientemente ...