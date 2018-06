Di Maio - su migranti accordo Ue ottima base partenza : Milano, 30 giu. (Labitalia) – “Quella di ieri è un’ottima base di partenza, però adesso mi aspetto dai Paesi che tengano fede alla parola data in quell’atto, che è stato firmato ieri da tutti Paesi europei. Se non lo faranno vorrà dire che l’Europa non esiste più”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, a margine del Festival del Lavoro in corso a Milano, ha commentato l’accordo sui migranti siglato dal ...

Migranti - Di Maio a Ue : "Potremmo rivedere i finanziamenti"

Migranti - Fico 'Io i porti non li chiuderei'. Di Maio 'Se l Europa smentisce documento rivediamo i 20 mld che diamo all Ue' : ROMA - La questione Migranti continua ad essere al primo posto dell'agenda politica italiana. E se il presidente della Camera Roberto Fico in visita all'hotspot di Pozzallo dice: 'Io i porti non li chiuderei', il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, va all'attacco dell'Ue: '...

Di Maio - primo passo per risolvere questione migranti : Il ministro ha commentato la recente intesa raggiunta a livello europeo 30 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Migranti : Di Maio - quelli di Lifeline redistribuiti in 8 Stati Ue - nostro risultato : Roma, 27 oggi. (AdnKronos) – “Oggi la nave dell’Ong Lifeline è sbarcata a Malta. Non tutti i Migranti che erano a bordo resteranno a Malta. Saranno ridistribuiti in otto Stati Ue. E’ un risultato ottenuto da questo Governo. Quando si sbarca in un dato luogo non vale più il principio che è il paese in cui sono sbarcati che deve sopperire alle esigenze e che si sobbarca gli sbarcati”. Così il vicepremier e ministro ...

Migranti - Di Maio : se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo

Migranti - Salvini : «Lifeline la ospitino i francesi a Marsiglia». Di Maio : venga in Italia - poi la sequestriamo : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha aperto il suo intervento al Viminale successivo alla visita a Tripoli dichiarando di voler chiarire «tre o quattro principi generali»: «C'è totale ...

Migranti - Di Maio : se apriamo porti alla Lifeline poi la sequestriamo : Il messaggio di Roma è chiaro: sulla questione Migranti serve la collaborazione dei Paesi Ue. Ma nel caso in cui gli altri Stati non saranno solidali, l'Italia, sì, aprirà i porti che sono stati ...

Di Maio cerca di riprendersi la scena con pensioni d'oro - reddito di cittadinanza e migranti : Il minstro del Lavoro punta a recuperare terreno anche di fronte ai malumori interni ai Cinquestelle. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare a Roma Beppe Grillo per fare il punto della situazione con i ...

Di Maio : non c'è crisi migranti? Macron fuori dalla realtà : Roma, 23 giu. , askanews, Il presidente francese dimostra di essere 'fuori dalla realtà' quando dice che in Italia non c'è un'emergenza migratoria. Lo dice il vice-premier Luigi Di Maio in un post su ...

Migranti - Macron : sanzioni a chi non accoglie rifugiati. Salvini e Di Maio contro la Francia : I?leader si europei preparano il vertice europeo sui Migranti di domani. Quello che si annuncia è un summit tesissimo, anche alla luce della nuova, dura polemica dei due vicepremier italiani contro il presidente francese Emmanuel Macron, definito «arrogante» da Salvini che ha invitato la Francia ad aprire i porti e a fermare i respingimenti a Ventimiglia. Per Di Maio, invece, «la Francia con i suoi respingimenti alimenta l’emergenza ...

Di Maio : Macron su migranti fuori realtà : 18.28 "Le dichiarazioni di Macron sul fatto che in Italia non esista una crisi migratoria dimostrano come sia completatamente fuori dalla realtà". Lo afferma il vicepremier Di Maio replicando in un post su Facebook al presidente francese "In Italia - aggiunge - l'emergenza immigrazione esiste eccome ed è alimentata anche dalla Francia con i continui respingimenti alla frontiera". "Macron sta candidando il suo Paese a diventare il nemico numero ...