Di Maio | primo passo per risolvere questione migranti

Fattura elettronica - Di Maio : “Irrealistica la scadenza del primo luglio per benzinai - rimandiamo a gennaio” : Slitterà a gennaio dell’anno prossimo l’obbligo della Fatturazione elettronica per i benzinai che era previsto per il primo luglio e si apre ora un confronto fra governo e gestori per trovare un “percorso condiviso”. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha annunciato che il governo sta “predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell’obbligo di Fatturazione elettronica per le vendite di ...