Di Maio | «Noi inesperti? In cinque anni abbiamo mandato a casa tutti»

Di Maio : «Noi inesperti? In cinque anni mandati a casa tutti» : «Tutte leggende metropolitane» quelle sull'assenza delle coperture che «stanno pubblicizzando il decreto: è solo una questione di bollinature, ma dal punto di vista sia politico, sia tecnico, è un ...

Dazi - il ministro dell’Agricoltura Centinaio risponde a Di Maio : “Noi contrari. Non sono nel contratto di governo” : Dazi sì o no? Al di là del fatto che, come ricordato martedì da Bruxelles, a decidere è la Commissione Ue, nel governo gialloverde la posizioni sono contrastanti. Se il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio li considera almeno in teoria un’occasione per “chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo”, il ministro delle ...

Di Maio ai commercianti : a volte i dazi servirebbero pure a noi per proteggere i nostri prodotti... : Il Ministro dello Sviluppo Economico apre un nuovo fronte con Bruxelles: quello sui dazi . 'Non sono un tabù, e non significa isolarsi ma difenderci dai paesi che ci minacciano con prodotti a basso ...

Stadio Roma : in arrivo curatore. Raggi : 'Noi parte lesa'. Di Maio : 'Lanzalone lasci' : Il giorno dopo gli arresti per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, il M5s fa i conti con le inevitabili polemiche. La capogruppo in consiglio regionale del Lazio, ...

Berlusconi : "Ecco come rilancio Forza Italia - noi diversi da Salvini e Di Maio" : Silvio Berlusconi ha inviato una lettera al Corriere della Sera tramite la quale annuncia il rilancio di Forza Italia. Nonostante gli 81 anni suonati, il “Cavaliere” non ha alcuna intenzione di mollare, anzi… Nella missiva indirizzata al direttore del quotidiano, spiega chiaramente quali siano i suoi nuovi progetti politici, che si allontanano sempre più da quelli della Lega. L’alleanza di governo tra Salvini e Di Maio ha inevitabilmente ...

Governo - Boccia (Confindustria) : “Da Conte e Di Maio parole di grande moderazione. Noi pronti al confronto” : Confindustria è pronta al confronto, “a proporre le nostre idee di politica economica”, e soddisfatta perché da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono arrivate “parole di grande moderazione“, ma ora basta campagna elettorale perché “bisogna entrare nei fatti”. Il presidente Vincenzo Boccia parla dal palco del convegno dei Giovani Imprenditori: “Il Governo ora è alla prova su scelte e priorità“, ...

Confcommercio : Ascom Padova - adesso attendiamo Di Maio e Salvini da noi : Padova, 8 giu. (AdnKronos) – ‘adesso aspettiamo i ministri e vicepremier Di Maio e Salvini a Padova per presentargli cosa stiamo facendo per il nostro territorio, tutte esperienze che potrebbero essere utili anche per l’intero territorio nazionale”. All’indomani dell’assemblea nazionale di Confcommercio, svoltasi ieri a Roma, il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin (che si è intrattenuto con i due ...

Confcommercio : Ascom Padova - adesso attendiamo Di Maio e Salvini da noi (2) : (AdnKronos) - "In effetti le affermazioni del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico hanno messo una pietra tombale sull'aumento dell'Iva e hanno aperto grandi prospettive sulla possibilità che le piccole imprese non siano più gravate da una burocrazia a dir poco asfissiante", ha spiegato. “

GOVERNO LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Di Maio e Grillo - "lo Stato siamo noi" : critiche a Salvini sui migranti : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri.

M5s - Di Maio chiama sul palco l’imprenditore Bramini : “Non fischiate - ora lo Stato siamo noi” : Sul palco della prima piazza filo-governativa della storia grillina (dietro il quale campeggia un tabellone con la scritta #IlMioVotoConta su sfondo tricolore) in piazza Bocca della Verità a Roma, il leader Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, ha chiamato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per i mancati versamenti da parte dello Stato. l’imprenditore sarà consulente del ministero come ha annunciato il capo politico ...

M5s - Di Maio ringrazia Mattarella : “Da oggi lo Stato siamo noi”. Grillo con la campanella : “Un mondo se ne sta andando” : La squadra di governo del M5s e l’inno di Mameli. È il momento clou della festa del cambiamento dei pentastellati. Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all’euforia. Piazza Bocca della Verità a Roma è gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita della terza Repubblica. Tricolori e vessilli hanno colorato la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Di Maio dopo l’iniziale stop del Colle ...

Festa M5S a Roma. Grillo : arriva mondo nuovo. Di Maio : Stato siamo noi | : In migliaia in piazza Bocca della Verità. Il vicepremier presenta i ministri: "Non dovremo perdere il contatto con le piazze". Il fondatore del Movimento ricorda Casaleggio