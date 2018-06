Di Maio | in Ue senza Italia non si fa nulla | rispettare patti

Fraccaro : “Senza vitalizi fine della casta”/ Ex parlamentari minacciano azione - Di Maio : "mondo alla rovescia" : Riccardo Fraccaro: “Senza vitalizi fine della casta”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...”(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:12:00 GMT)

Copyright - Tajani contro Di Maio : “La verità non è la piattaforma Rousseau. Paga lui lo stipendio ai giornalisti senza lavoro?” : Continua il dibattito sulla riforma del Copyright Ue, dopo che nelle scorse ore il vicepremier italiano Luigi Di Maio, ottenendo l’appoggio anche del Garante della Privacy Antonello Soro, ha parlato di “grave pericolo” e di allarme “bavaglio alla rete”. A intervenire oggi è direttamente il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, nonché esponente di Forza Italia, che si è rivolto direttamente al leader M5s: ...

Commercio - Di Maio : sì ai tavoli sul popolo dei "senza domeniche" e sulle false coop : ROMA - Tornano finalmente ad accendersi le luci sul popolo invisibile dei 'senza domeniche '. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, incalzato dai lavoratori e dai ...

Governo - la promessa Di Maio ai giovani senza occupazione : “Restate in Italia - ridurremo il precariato” : “Dobbiamo ridurre il precariato e dare speranze a questi ragazzi, ai Neet (not engaged in education, employment or training, ndr). Ragazzi che magari hanno lavorato ma poi hanno scoperto che avevano un lavoro in cui il contratto si rinnovava ogni settimana, che venivano sfruttati economicamente. Ragazzi che spesso non hanno neanche la forza di farsi un biglietto e andare a Londra a lavorare. Ma io dico ‘restate qui, perché adesso ...

Di Maio : “La notte ha portato consiglio a Macron - ma aspettiamo le scuse senza indietreggiare” : Il vicepresidente del consiglio, Luigi Di Maio, commenta il "disgelo" tra Italia e Francia dopo la telefonata tra Macron e Conte: "La notte ha portato consiglio", afferma Di Maio aggiungendo: "Spero che il presidente Macron si scusi, è ancora in tempo. Ma finché non arriveranno le scuse noi non possiamo indietreggiare".Continua a leggere

Aquarius - lite Italia-Francia : Mattarella appoggia la linea del governo. Di Maio : “Senza le scuse - non indietreggiamo” : “Il fronte istituzionale italiano è perfettamente compatto“. Sulla crisi delle relazioni tra Italia e Francia, dopo le parole di Emmanuel Macron e del suo partito sul caso Aquarius, parlano fonti di Palazzo Chigi, citate dal Corriere della Sera. E tengono a precisare che per ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato pieno appoggio a Giuseppe Conte. Il Quirinale condivide la linea del governo, in particolare sulla ...

Quiescenza Quota 41 e Opzione donna - Di Maio : 'Si - senza requisito età' : Sulle Pensioni non si placa lo scontro. Il dibattito sulla Quiescenza, in particolare su Quota 41 e Opzione donna [VIDEO] [VIDEO] si fa sempre più aspro, nonostante il costo potrebbe aggirarsi intorno a soli 5 miliardi di euro. Ma le novita' sulle pensioni anticipate che riguardano le misure proposte dal nuovo Governo Conte sembrano far parte del contratto iniziale a firma Salvini-Di Maio. In particolare, la Quota 41 potrebbe partire senza il ...

Di Maio incontra i rider : Generazione abbandonata senza tutele : Teleborsa, - Mentre le Camere si preparano a votare la fiducia al nuovo Governo arrivano i primi impegni da Ministro per Luigi Di Maio . "Il mio primo atto è stato quello di incontrare i lavoratori ...

Fact Checking - Di Maio ha detto 'è il primo governo senza indagati'. Ma è vero : 'Io sono qui per fare i fatti, insieme a una squadra di governo che non ha indagati e condannati, un unicum dal 1994'. È la frase detta dal vicepremier Luigi Di Maio il 2 giugno in un video girato ...

