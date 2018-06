Di Maio | il decreto Dignità è pronto | le coperture ci sono

Decreto dignità - Di Maio : “Non ci saranno tetti a somministrazione e ritorno dei voucher. Decida il Parlamento” : “Tutte leggende metropolitane” quelle sull’assenza delle coperture per il Decreto dignità, il provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio la cui approvazione è slittata di alcuni giorni perché, come spiegato dallo stesso leader M5s, mancano “alcune bollinature“. Rispetto alla bozza circolata alcuni giorni fa, però, il testo sta perdendo pezzi: Di Maio, intervenendo dal palco del Festival del ...

"Coperture ci sono" - Di Maio blinda il decreto dignità : La cosiddetta 'quota 100', spiega Di Maio, è "nel nostro programma di governo e la dobbiamo fare per permettere ai giovani di entrare sempre più nel mondo del lavoro e per dare la possibilità a chi ...

"Problema di coperture? Tutte leggende". Di Maio difende il suo decreto dignità : "Il testo è pronto" : "Tutte leggende metropolitane" quelle sull'assenza delle coperture che "stanno pubblicizzando il decreto: è "solo una questione di bollinature, ma dal punto di vista sia politico, sia tecnico, è un decreto pronto". Al Festival del Lavoro di Milano, Luigi Di Maio respinge le critiche sullo slittamento del decreto dignità e rivendica: "Vedo - ha sottolineato - che c'è tanta preoccupazione da parte di certi concessionari ...

DECRETO DIGNITÀ/ La trappola per i giovani nelle promesse di Di Maio e co. : Più che cercare di migliorare la situazione dei giovani con misure sui contratti di lavoro, il Governo dovrebbe puntare sulla formazione per aiutare i nostri ragazzi. MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ Le mosse che valgono più delle multe contro le delocalizzazioni, di G. SabellaNUOVO CONTRATTO/ O la borsa o le ferie: il dilemma degli operai Lamborghini, di G. Larghi

Decreto dignità - Salvini : “No danni alle imprese”/ “Di Maio? Intesa sui principi - ma ci sono punti da limare” : Decreto dignità, Salvini: “No danni alle imprese”. E sulla lotta di Di Maio al precariato: “Intesa sui principi, ma ci sono punti da limare”. Le ultime notizie sul testo annunciato(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:19:00 GMT)

Decreto dignità - Salvini : “Di Maio vuol limitare precariato - ma non danneggiare le aziende costringendole al nero” : “Capisco la voglia del collega Di Maio di limitare il precariato, ma faremo attenzione che con la lotta al precariato, sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese costringendoli al nero“. Così il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, intervenendo al Festival del lavoro di Milano ha avvertito che alcune parti del Decreto dignità annunciato dal ministro del Lavoro, ancora in fase di limatura e ...

Il decreto Di Maio ferma lo sport : Il divieto assoluto della pubblicità sull'azzardo , prima ancora che uno spiegabilissimo orrore concettuale ai confini della demenza, sarebbe una catastrofe per l'intera economia nazionale. Miliardi ...

Il decreto dignità costa 3 - 5 miliardi : scontro tra Di Maio e la Ragioneria : scontro aperto sul decreto dignità. Un provvedimento che, a giudizio del Tesoro, costa circa 3,5 miliardi e sul quale bisogna trovare le giuste coperture finanziarie. 'Credo - aveva detto due giorni ...

Decreto sul betting. Di Maio manda ko il calcio italiano : cancella centinaia di milioni : Luigi Di Maio sempre più in difficoltà. Le sue proposte finiscono per generare malcontento e danni all’economia reale. Prima la campagna

Decreto dignità - Di Maio : in CdM lunedì o martedì : Tuttavia, secondo indiscrezioni l'altolà sarebbe arrivato dal Ministro all'Economia Giovanni Tria , con l'appoggio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. A sollevare ...

Serie A - il decreto Di Maio contro le pubblicità del gioco d'azzardo potrebbe costare caro : ... la scelta di Luigi Di Maio di vietare qualsiasi tipo di pubblicità legata al mondo delle scommesse , bannando quindi gli spot in tv, ma anche le sponsorizzazioni che sono quelle che più interessano ...

Reddito di cittadinanza e decreto dignità a rischio. Di Maio : "Solo un ritardo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria si era già detto dubbioso a proposito del Reddito di cittadinanza, uno degli obiettivi principali del Movimento 5 Stelle, e sempre proprio che in queste ore il capo del MEF abbia imposto uno stop non soltanto al Reddito di cittadinanza, ma anche al "decreto dignità" portato avanti dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il motivo di questo stop, seppur temporaneo, sarebbe da ricercare nelle coperture ...

Lavoro - redditometro - spesometro : battaglia Di Maio-Salvini sul decreto dignità : Una protesta, pare, che avrebbe trovato ascolto sia al ministero dell' Economia che al quartiere generale della Lega. Il tema del Lavoro Al tema Lavoro, infatti, la bozza del decreto dignità dedica ...