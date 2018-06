Di Maio dà il via libera al gasdotto abruzzese odiato dal M5s

Reddito di cittadinanza - Di Maio spazza via i dubbi : "Coperture trovate - si farà subito" : "Le coperture per il Reddito ci cittadinanza ci sono e saranno inserite nella prossima legge di Bilancio". Il vicepremier Luigi Di Maio mette la parola fine alle polemiche e in una lunga intervista ad...

Imprese : Di Maio - delocalizzazioni? o si recuperano soldi o non vai via : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Nel decreto Dignità ci sarà la norma sulle delocalizzazioni. Dobbiamo stabilire il principio che preveda che ogni forma di aiuto statale – che sono soldi degli italiani e degli imprenditori – che finisce nelle casse di una multinazionale lo si possa recuperare e con gli interessi anche del 200% o da qui non te ne vai”. Ad affermarlo, dal palco di Confartigianato, è il ministro dello ...

Di Maio : "Benzinai cavie - fattura elettronica rinviata" [VIDEO] : I benzinai revocheranno lo sciopero e la fattura elettronica obbligatoria sarà rinviata a gennaio 2019: lo annuncia Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier del governo Conte. Al termine dell’incontro con le sigle dei gestori di benzina, il ministro ha incontrato la stampa per fare alcune precisazioni: "Oggi ho incontrato le sigle dei gestori di benzina. Si tratta di una categoria che fa da cavie alla fatturazione ...

Sciopero benzinai - vince Luigi Di Maio : revocato a poche ore dal via - slitta la fatturazione elettronica : In queste ore al ministero dell'Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto dignità'.

Di Maio corteggia i benzinai : rinviata la fattura elettronica : Per questo motivo il vicepremier grillino è andato all'attacco del ministro dell'Economia Tria e questa settimana tenterà un blitz sul sostegno al reddito almeno per le fasce più disagiate nel breve ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ Ultime notizie - Castelli smentisce Di Maio - "via nel 2019 - nel 2018 non c'è spazio" : REDDITO di CITTADINANZA, lo studio dell'economista Carlo Cottarelli: “In Europa il più generoso”, i rischi del progetto M5s. 780 euro sembrano troppi e la gente potrebbe non lavorare più(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 13:18:00 GMT)

"Scorta a Saviano : Di Maio se ne lava le mani" : 'Di Maio non può lavarsi le mani davanti a un caso che non riguarda solo la persona di Saviano, ma l'intero atteggiamento del Governo di fronte alla criminalità organizzata'. Lo ha affermato la ...

Notizie del giorno : Salvini-Saviano - Macron-Di Maio : Notizie del giorno: Salvini ha dichiarato in tv che potrebbe essere tolta la scorta allo scrittore Roberto Saviano. Continuano gli screzi tra il presidente francese Macron e il governo italiano. Notizie del giorno: Salvini-Saviano Il ministro dell’Interno Salvini ha dichiarato in tv che potrebbe essere tolta la scorta allo scrittore Roberto Saviano: “saranno le istituzioni a valutare se corra qualche rischio perché mi pare che passi molto tempo ...

M5s - Di Maio frena le proteste : “Subalterno a Lega? Nessuno me lo ha detto”. E a Salvini : “Saviano? Obiettivo è contratto” : Basta “piagnistei”. Una volta arrivati al governo, serve cambiare “il Paese, non il Movimento 5 Stelle”. Pochi avvertimenti, da parte di Luigi Di Maio, di fronte ai gruppi pentastellati riuniti alla Camera dei deputati per l’assemblea congiunta. Ma quanto basta per sedare subito l’insofferenza da parte dell’ala ortodossa nei confronti del leader. Per stroncare le accuse di subalternità alla Lega. Così ...

MACRON : “POPULISTI COME LEBBRA”. DI Maio ALL'ATTACCO/ Salvini ironizza : “Caviale - champagne e signorilità” : Di MAIO contro MACRON: “Ipocrita! Così ci offende”. Era partito dalla Francia però l'attacco: “POPULISTI in Europa COME la LEBBRA”. Alta tensione sull'asse Roma-Parigi. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:29:00 GMT)