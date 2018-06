Deutsche Bank non supera gli ' stress test' | unica bocciata negli Usa dalla Fed

Deutsche Bank - divisione Usa non passa gli stress test della Fed. Rimandate Goldman Sachs e Morgan Stanley : La seconda parte degli stress test condotti dalla Federal Reserve – quella che esamina la qualità della gestione e dei piani di capitale – ha bocciato la divisione statunitense di Deutsche Bank . Nel suo esame qualitativo, la banca centrale americana ha trovato “carenze ampie e critiche” nei sistemi interni di controllo e nei dati. Il gruppo tedesco è l’unico tra i 35 istituti esaminati dalla Fed a non aver ricevuto ...

SPY FINANZA/ Banche e derivati - arriva il colpo da ko contro Deutsche Bank e Merkel : La vigilanza Bce ha deciso di accendere i fari anche sui derivati . E nell'occhio del ciclone finisce DB. Che ha in pancia titoli tossici nominali per 48 trilioni di euro. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:28:00 GMT)SPY FINANZA / I 4 motivi che fanno tremare la Merkel (e gioire Macron), di M. BottarelliBORSE & BCE/ L'Europa è vicina al collasso: l'ultimo avvertimento di Draghi, di P. Annoni

Perché Deutsche Bank barcolla : ... poi, purtroppo, come hanno fatto tante altre banche, ha favorito il rischio e la speculazione rispetto all'economia reale. Tra gli analisti indipendenti alcuni dicono che, se si collega la ...

Bce sta guardando a trading book di BNP Paribas - Deutsche Bank e Société Générale : La Bce sta esaminando attentamente i trading book di tre banche tra le principali in Europa: si tratta di BNP Paribas , Deutsche Bank e Société Générale . E' quanto riporta Bloomberg, sulla base di ...

Le città del mondo dove i dipendenti guadagnano di più secondo Deutsche Bank : Quali sono le città in cui i dipendenti guadagnano di più? A dircelo è il report di Deutsche Bank , "Mapping the world's pricing", basato sull'andamento dei prezzi nelle città del mondo . Si tratta di ...

Scatto rialzista per Deutsche Bank : Effervescente la prima banca tedesca come assets , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,24%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...