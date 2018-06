Deschamps | bastone e carota per la sua Francia | “siamo stati grandi ma…”

sportfair

(Di sabato 30 giugno 2018) Didier, ct della, si è detto soddisfatto di quanto visto oggi contro l’Argentina anche se alcuni aspetti vanno di certo sistemati “E’ stata una grande partita. Abbiamo fatto degli evidenti errori andando sotto 2-1, ma siamopoi bravi a fare la cosa giusta. Sono molto contento per i giocatori”. Sono le parole in conferenza stampa dopo il successo per 4-3 contro l’Argentina negli ottavi di finale dei mondiali di Russia, del ct della, Didier. “Come ho detto ai giocatori, sono mesi che pensiamo al mondiale e a giocare partite di questo genere -prosegue il tecnico dei transalpini-. Dovevamo dare una risposta e l’abbiamo data. Le critiche? Ci saranno sempre ma c’è una verità che viene dal campo. Abbiamo affrontato una partita dura contro una squadra di qualità. Pur avendo commesso degli errori ...