Decreto dignità | Di Maio | “Non ci saranno tetti a somministrazione e ritorno dei voucher

Calderone : “Festival Lavoro chiuso tra conti pubblici e Decreto dignità” : Milano, 30 giu. (Labitalia) – decreto dignità, migranti, conti pubblici, sicurezza sul Lavoro. Sono solo alcuni degli argomenti affrontati dal Festival del Lavoro, organizzato a Milano dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del Lavoro e che ha chiuso oggi i battenti con l’intervento del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.Soddisfatta la presidente dei consulenti del Lavoro Marina Calderone, che ha sottolineato ...

Il Decreto dignità perde pezzi : dopo rider e spesometro fuori i contratti di somministrazione : Il ministro: «Così come i voucher, il tema della somministrazione è rinviato al dibattito in Parlamento». Ma assicura che il decreto «è pronto» e che quelle sono sull’assenza di copertura sono «leggende metropolitane»...

"Coperture ci sono" - Di Maio blinda il Decreto dignità : La cosiddetta 'quota 100', spiega Di Maio, è "nel nostro programma di governo e la dobbiamo fare per permettere ai giovani di entrare sempre più nel mondo del lavoro e per dare la possibilità a chi ...

Decreto dignità - riecco i voucher. Si parte dall'agricoltura : Centinaio: necessari al settore. In cantiere nel pacchetto lavoro la stretta sui contratti a termine

"Problema di coperture? Tutte leggende". Di Maio difende il suo Decreto dignità : "Il testo è pronto" : "Tutte leggende metropolitane" quelle sull'assenza delle coperture che "stanno pubblicizzando il decreto: è "solo una questione di bollinature, ma dal punto di vista sia politico, sia tecnico, è un decreto pronto". Al Festival del Lavoro di Milano, Luigi Di Maio respinge le critiche sullo slittamento del decreto dignità e rivendica: "Vedo - ha sottolineato - che c'è tanta preoccupazione da parte di certi concessionari ...

'Decreto dignità' - i risparmi per le imprese : In vista dell'approvazione del ' decreto dignità ' che, secondo indiscrezioni, dovrebbe avvenire all'inizio della prossima settimana, l'Ufficio studi della Cgia ha stimato in poco più di 1 miliardo di ...

Decreto DIGNITÀ/ La trappola per i giovani nelle promesse di Di Maio e co. : Più che cercare di migliorare la situazione dei giovani con misure sui contratti di lavoro, il Governo dovrebbe puntare sulla formazione per aiutare i nostri ragazzi. MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ Le mosse che valgono più delle multe contro le delocalizzazioni, di G. SabellaNUOVO CONTRATTO/ O la borsa o le ferie: il dilemma degli operai Lamborghini, di G. Larghi

Decreto dignità - Salvini : “No danni alle imprese”/ “Di Maio? Intesa sui principi - ma ci sono punti da limare” : Decreto dignità, Salvini: “No danni alle imprese”. E sulla lotta di Di Maio al precariato: “Intesa sui principi, ma ci sono punti da limare”. Le ultime notizie sul testo annunciato(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:19:00 GMT)

Decreto 'Dignità' contro la pubblicità scommesse : la Serie A insorge - : PROTESTA - Tra i presidenti più attivi e sfavorevoli al Decreto c'è quello del Genoa, Enrico Preziosi che, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha commentato in maniera molto contrariata: 'Sarebbe ...

Decreto dignità - Salvini : “Di Maio vuol limitare precariato - ma non danneggiare le aziende costringendole al nero” : “Capisco la voglia del collega Di Maio di limitare il precariato, ma faremo attenzione che con la lotta al precariato, sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese costringendoli al nero“. Così il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, intervenendo al Festival del lavoro di Milano ha avvertito che alcune parti del Decreto dignità annunciato dal ministro del Lavoro, ancora in fase di limatura e ...

Decreto dignità in arrivo : novità su lavoro - fisco e scommesse : Il nodo più difficile da sciogliere era e resta quello di trovare le coperture adeguate per sostenere la manovra: un punto sul quale il ministro dell'Economia Tria sembra deciso a non fare sconti. I ...

Il Decreto dignità costa 3 - 5 miliardi : scontro tra Di Maio e la Ragioneria : scontro aperto sul decreto dignità. Un provvedimento che, a giudizio del Tesoro, costa circa 3,5 miliardi e sul quale bisogna trovare le giuste coperture finanziarie. 'Credo - aveva detto due giorni ...