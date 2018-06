DeAndre Jordan nel mirino di Warriors e Mavs. Nowitzki resta a Dallas?

Mercato NBA – DeAndre Jordan dice addio ai Clippers : i Golden State Warriors provano il colpo! : DeAndre Jordan ha deciso: addio Clippers ! Il centro sceglie di non esercitare la player option presente nel suo contratto: Mavericks e Warriors su di lui Dopo diversi giorni di tentennamento in merito al suo futuro a Los Angeles, alle soglie della free agency DeAndre Jordan ha preso una decisione: sarà addio . Il centro americano ha deciso di non esercitare la player option da 24 milioni di dollari presente nel suo contratto, diventando ...

Mercato NBA – Gortat ai Clippers libera DeAndre Jordan - ma con una trade : ecco la franchigia interessata : L’arrivo di Gortat ai Clippers favorisce l’addio di DeAndre Jordan: il centro sfrutterà la player option nel suo contratto per favorire una trade che non lasci i losangelini a mani vuote Ieri notte i Los Angeles Clippers hanno spedito Austin Rivers ai Wizards in cambio di Marcin Gortat. Il centro polacco dà il via libera per l’addio di DeAndre Jordan. Visti i buoni rapporti che Jordan ha con Doc Rivers e il front office dei Clipper, il cestista ...