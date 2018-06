: Tra #Brexit e dazi di #Trump si sgretola il gigante dai piedi d'argilla tedesco... - Marcozanni86 : Tra #Brexit e dazi di #Trump si sgretola il gigante dai piedi d'argilla tedesco... - ivanscalfarotto : Harley-Davidson annuncia lo spostamento di parte della produzione fuori dagli #USA. Come Bush nel 2002, #Trump si a… - sole24ore : Dazi, da Harley Davidson sgarbo a Trump: fuori dagli Usa parte della produzione -

di stare pianificando l' uscita degli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale del commercio (Wto). "Non sto parlando di uscirne", ha precisato mentre era a bordo dell'Air Force One, sebbene abbia definito l'organismo che gestisce le dispute commerciali internazionali "un disastro". Alla Wto sono ricorsi sia l'Unione europea e sia il Canada contro le tariffe sull'acciaio e l'alluminio importati in Usa decise dal presidente Donald.(Di sabato 30 giugno 2018)