Dallo snake del Nokia a Facebook | quand’è che la felicità si è trasformata in happiness?

(Di sabato 30 giugno 2018) di Stella Saccà Sono nata nel 1984. Avevo 20 anni quando è nato, 24 quando è sbarcato in Italia; 22 quando è stato lanciato Twitter; 26 quando è nato Instagram. Troppo giovane per non esserne coinvolta, troppo vecchia per non sapere cosa fosse laprima. Tutto credo sia però cambiato con gli smartphone, quando abbiamo iniziato a scattare foto di ogni momento, in ogni momento. Era il 1998 quando, appena 14cenne, andai a studiare a Londra. Non volevo, avevo paura dell’aereo ma i miei genitori mi fecero partire ugualmente. Avevo un Motorola, nero, grande quanto una macchinetta fotografica. Pesante. Con una lunga antenna, che anche se la estraevi tutta, la ricezione sempre quella restava. E poi aveva uno sportellino sottile che copriva i tasti. Si potevano anche mandare i messaggi. E io ne mandavo in continuazione. Costavano. Altroché. Dal Motorola passai ...