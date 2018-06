Dal trionfo di Elia Viviani alla prima di Turandot

Ballottaggi delle Comunali - Pd cancellato Dall'Italia : trionfo centrodestra - prende le rosse Siena - Pisa e Massa : Centrosinistra e Pd spazzati via dai Ballottaggi delle Comunali : in un colpo solo perdono le roccaforti rosse in Toscana, Siena , Pisa e Massa , finite tutte al centrodestra. Così come Ivrea, sempre ...

Queen's - Djokovic a un passo Dal trionfo - poi la finale va a Cilic : È arrivato a un punto dal successo Novak Djokovic , gli manca da un anno, , ma alla fine a festeggiare è stato Marin Cilic. Il croato, numero 5 del ranking mondiale e prima testa di serie, nonché ...

Diretta/ Formula 1 Gp Francia 2018 - F1 gara live SKY : Hamilton a un passo Dal trionfo - Ferrari giù dal podio : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Francia 2018 Le Castellet: ordine d'arrivo, vincitore e podio dell’ottava gara della stagione (oggi domenica 24 giugno)(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:16:00 GMT)

Alessandra Amoroso duetto con Einar Ortiz - Amici 2018 / La cantante torna al serale a dieci anni Dal trionfo : A dieci anni dalla sua vittoria, Alessandra Amoroso torna ad Amici 2018 per l'attesissima puntata finale. Per l'occasione, la salentina duetterà con Einar Ortiz.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:09:00 GMT)

NaDal non finisce mai : Thiem ko - undicesimo trionfo a Parigi : Malgrado l'austriaco giochi tutt'altro che un brutto match, sono impressionanti la solidità e la continuità del mancino n.1 al mondo, che inizia la sua cavalcata sul 4-4 del primo set demolendo ...

Tennis - Parigi : undicesimo trionfo NaDal : Impressionante la solidità e la continuità del n.1 al mondo, che inizia la sua cavalcata sul 4-4 del 1° set demolendo progressivamente la tenace resistenza di Thiem,che ha davanti un muro.

Tennis - Parigi : undicesimo trionfo NaDal : 18.04 E sono undici.E' senza fine il regno di Rafa Nadal a Parigi (1°titolo nel 2005) che non molla il 'suo' torneo nemmeno di fronte al rampante Dominic Thiem,n.7 Atp,l'unico ad averlo battuto quest'anno sulla terra rossa (quarti a Madrid). Ma quando la 'macchina' maiorchina si accende, non ce n'è per nessuno: sullo 'Chatrier' finisce 64 63 62 in 2h42'. Impressionante la solidità e la continuità del n.1 al mondo, che inizia la sua cavalcata ...

Tennis - Dall'incubo delle scommesse al trionfo : Cecchinato vince a Budapest : Budapest - Quando era ancora lì sospeso nel nulla, con una condanna a 18 mesi di squalifica poi ridotti a 12 per presunte scommesse, Marco Cecchinato non avrebbe mai immaginato di vincere qualcosa ...

Tennis - ATP Barcellona 2018 : Rafael NaDal è inarrestabile! 11° trionfo sul rosso catalano - piegato Tsitsipas in due set : Rafael Nadal è inarrestabile e domina anche l’atto conclusivo dell’ATP di Barcellona. Sul rosso è a casa e in 1 ora e 18 minuti di partita supera il giovane talentuoso greco Stefanos Tsitsipas (n.53 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-1. Un match dominato dall’inizio alla fine che vale al n.1 del mondo altri record: 401 successi complessivi, 46 i set consecutivi vinti sulla terra battuta e soprattutto la possibilità di ...

NaDal - 11° trionfo a Montecarlo : comincia il dominio sulla terra : outodoorblog.it terra rossa è sinonimo di Rafael Nadal. Anche nel 2018 la simbiosi tra la superficie 'impolverata' e il campione maiorchino si rende subito evidente e così, nel primo grande ...

NaDal - 11° trionfo a Montecarlo! : In finale il 31enne mancino di Maiorca, numero uno del mondo e del seeding, ha battuto per 6-3 6-2, in un'ora e 33 minuti di partita, il giapponese Kei Nishikori , numero 36 del ranking mondiale, ...

Montecarlo - NaDal batte Nishikori : 11esimo trionfo nel Principato : Lo spagnolo Rafa Nadal ha vinto il torneo di Montecarlo, terzo Atp Masters 1000 stagionale, battendo in due seti in finale il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-3, 6-2. Per il n.1 al mondo si tratta dell'undicesimo successo sulla terra rossa del Principato - dove ha disputato dodici finali -, una vittoria ottenuta senza troppi patemi dopo un'ora e 33' di gioco.

Montecarlo - NaDal batte Nishikori : è l'11esimo trionfo nel Principato : Lo spagnolo Rafa Nadal ha vinto il torneo di Montecarlo, terzo Atp Masters 1000 stagionale, battendo in due seti in finale il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-3, 6-2. Per il n.1 al mondo ...