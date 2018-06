Dal cinema sotto le stelle alle grigliate sul fiume | a Bologna un caldo weekend ricco di

Dal 3 luglio al Martuscelli la rassegna CineMart : ... che seleziona e premia le eccellenze di tutto il mondo nel panorama della musica indipendente. Ospite il Soprano Angela Gragnaniello. Venerdi 6 luglio alle ore 20.30, presentazione del corto '...

Julia Roberts - Dal cinema alla tv : protagonista in una serie di Amazon Prime : Sono molte le star di Hollywood che restano affascinate dall"universo televisivo di oggi. Tra queste figura anche Julia Roberts. L"attrice premio Oscar per Erin Brockovich, si appresta a debuttare in tv in una serie prodotta da Amazon Prime Video. La notizia è stata diffusa già lo scorso anno, ma solo qualche ora fa, sono trapelate alcune foto dal set che confermano i rumor.Julia Roberts è la protagonista di Homecoming, dramma psicologico ...

Hereditary - Le radici del male - al cinema Dal 25 luglio : Hereditary - Le radici del male, sara' al cinema nelle sale italiane dal 25 luglio 2018. Il film è stato scritto, sceneggiato e diretto da Ari Aster, che ha voluto delineare dei tratti drammatici e horror contemporaneo [VIDEO] di taglio psicologico molto intensi. Nel cast sono presenti Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd, Mallory Bechtel e Zachary Arthur. In Italia il film è distribuito da Lucky Red. La trama del ...

IMMAGINI DI NOTTE XXI - Dal 9 luglio al 18 agosto il cinema all'aperto ad Albino : Come già detto, la rassegna avrà come nuova ambientazione alle proiezioni la bellissima struttura, attrezzata per gli spettacoli estivi , libera da barriere architettoniche, , realizzata recentemente ...

Hollywoodland : in un romanzo gli illusi - padani - Dalla Mecca del cinema : ... il racconto di Mortillaro ricostruisce con abilità il mondo del cinema, restituendo sulla pagina odori, suoni, tic, slang, ambienti, personaggi che ricordano protagonisti di vicende di cronaca. E ...

The Space Pass : il cinema senza limiti con la card lanciata Dal circuito : Accedere a tutti gli spettacoli in programmazione al cinema, in qualsiasi giorno e orario, per tutto l'anno, con un solo abbonamento. Sembra un sogno troppo bello per essere vero, e invece è proprio così. L'offerta ...

Ciné - Giornate di Cinema 2018 - a Riccione Dal 2 al 5 luglio : L'industria Cinematografica torna grande protagonista a Riccione, dove dal 2 al 5 luglio 2018 va in scena l'ottava edizione di Ciné - Giornate di Cinema, momento di confronto sul mercato del Cinema italiano che vede i principali distributori presentare i listini della nuova stagione a un pubblico di esercenti, industry e stampa, con anteprime e la partecipazioni di tanti ospiti.

Martin Scorsese - la lezione a Bologna : “Dalle inquadrature alla luce - fino al restauro delle pellicole. Ecco il mio cinema” : A lezione da Martin Scorsese. Un’oretta appena. Un saggio di cinema che incanta. Camicia blu, giacca nera, scarpe e calze nere e pantaloni blu. Scorsese elegante bicolore e la “masterclass” al Cinema Ritrovato 2018 di Bologna. Sul set del Teatro Comunale va in scena il valore del ricordo e del restauro, la storia e il senso del cinema. Perché Scorsese è il cinema. E perdersi in questa retorica ovvietà da nostalgici è qualcosa che volevamo ...

Bologna - la lezione di Martin Scorsese : “Dalle inquadrature alla luce - fino al restauro delle pellicole. Ecco il mio cinema” : A lezione da Martin Scorsese. Un’oretta appena. Un saggio di cinema che incanta. Camicia blu, giacca nera, scarpe e calze nere e pantaloni blu. Scorsese elegante bicolore e la “masterclass” al Cinema Ritrovato 2018 di Bologna. Sul set del Teatro Comunale va in scena il valore del ricordo e del restauro, la storia e il senso del cinema. Perché Scorsese è il cinema. E perdersi in questa retorica ovvietà da nostalgici è qualcosa che volevamo ...

MARATEA - TORNANO LE GIORNATE DEL CINEMA LUCANO Dal 24 AL 29 LUGLIO : ... VENERDÌ PRESENTAZIONE DELL'ULTIMO LIBRO DI GIANNI PITTELLA 1 ora ago 45 MATERA 2019 PRESENTATA FESTA DELLA MUSICA 1 ora ago 45 Matera 2019, grande successo per "Sport stories" con Sacchetti, Mancini,...

Arriva a Roma “Karawan” il Festival del Cinema Itinerante Dal 20 al 24 giugno tra Tor Pignattara e Pigneto seguite le indicazioni…e buona visione! : Tornano le serate del Cinema all’aperto, delle proiezioni allo sguardo della luna e Roma ne è da sempre palcoscenico preferenziale. Dal 20 al 24 giugno 2018, Karawan, la festa del Cinema Itinerante open air che, giunto alla settima edizione, porterà il grande Cinema nei cortili dei quartieri Tor Pignattara e Pigneto, proponendo visioni non convenzionali per trattare dei temi molto importanti, (soprattutto questo periodo) quello della ...

Su SkyCinema arriva “Sconnessi” - lunedì 18 giugno in prima tv il film di Christian Marazziri a pochi mesi Dall’uscita nelle sale : A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, Sky Cinema presenta Sconnessi, il film diretto da Christian Marazziti, prodotto da Camaleo in collaborazione con Vision Distribution, in prima visione lunedì 18 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Ettore (Fabrizio Bentivoglio), noto scrittore che rifiuta la tecnologia e l’uso di internet, in occasione del suo compleanno, chiama in riunione la sua ...

L'ISOLA DEL CINEMA 2018 - Dal 14 giugno a Roma : ... il quale ha avuto il privilegio di immortalare gli spettacoli più significativi dell'attrice milanese dagli anni '70 al 2000, da "Orestea" di Ronconi nel '73 fino a uno dei suoi ultimi spettacoli "...

Dal 21 giugno torna Cinemambulante : Il cinema esce dalle sale per incontrare il pubblico dei paesi e dei borghi, nelle piazze, nei cortili, nei giardini delle ville del Friuli Venezia Giulia. E non si ferma qui: oltre a mostrarsi al ...