Dal 3 luglio al Martuscelli la rassegna CineMart

Pensione - Dal 2 luglio arriva la quattordicesima : fino a 655 euro - chi ne ha diritto : Pensione con quattordicesima , ci siamo. Lunedì 2 luglio , infatti, 3 milioni e mezzo di pensionati, in concomitanza con l'assegno previdenziale di luglio 2018, riceveranno la tanto attesa 'somma ...

PreMeeting di Loano Dal 3 all'8 luglio : il programma Il PreMeeting di Loano 2018 alternerà momenti di riflessione a spettacoli ed esibizioni musicali che si svolgeranno in orario serale presso la Marina di Loano. Il sipario si alzerà ...

Castellana Grotte - Bari - : Dal 1° al 29 luglio eventi in largo Porta Grande e piazza Garibaldi : Dopo questo primo appuntamento, largo Porta Grande si trasformerà in un vero e proprio villaggio del divertimento, fra spettacoli di varia natura, giochi e intrattenimento per bambini. Se la ...

Hereditary - Le radici del male - al cinema Dal 25 luglio : Hereditary - Le radici del male, sara' al cinema nelle sale italiane dal 25 luglio 2018. Il film è stato scritto, sceneggiato e diretto da Ari Aster, che ha voluto delineare dei tratti drammatici e horror contemporaneo [VIDEO] di taglio psicologico molto intensi. Nel cast sono presenti Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd, Mallory Bechtel e Zachary Arthur. In Italia il film è distribuito da Lucky Red. La trama del ...

Tempesta d’amore - anticipazioni puntate Dall’1 al 7 luglio 2018 : Ecco puntuali le anticipazioni della soap tedesca Tempesta d’amore, sulle puntate da domenica 1 a sabato 7 luglio 2018. Charlotte è ancora in prigione, va di male in peggio e Werner è molto preoccupato per lei. Egli arriverà a promettere attraverso volantini addirittura 10.000 euro a chi sarà in grado di informare sull’omicidio di Beatrice. Meyer entrerà nella stanza di Viktor per cercare qualche traccia di sangue lasciata dalla donna, ma ...

Bollette : Dal 1 luglio aumenti per luce e gas - Codacons 'Un massacro per i consumatori' : Una brutta notizia per i consumatori italiani. Era appena arrivata la comunicazione da parte di Eni gas e luce sull'annullamento in automatico delle Bollette prescritte [VIDEO], ma gia' il sollievo degli utenti è stato sostituito da una nuova preoccupazione. Lo comunica l'Ansa in una nota ufficiale, poi ripresa da tutti i principali quotidiani. Dal 1 luglio scatteranno gli aumenti delle tariffe del gas del 8,2% e della luce del 6,5%. Aumentano ...

Siffredi’s Late Night - Dal 29 giugno al 18 luglio sul 20 : La serata sul 20 diventa piccante grazie a Siffredi’s Late Night, spin-off di Casa Siffredi che va in onda in versione non censurata dal 29 giugno alle 23:15

Ill segreto - anticipazioni trame Dal 2 al 5 luglio : si passa su ReteQuattro causa Mondiali : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 2 luglio a giovedì 5 luglio, con diverse variazioni su canali e orari. La novità più evidente è che salta del tutto l’appuntamento di venerdì 6 luglio ma le puntate di lunedì 2 e martedì 3 luglio si spostano in prima serata su ReteQuattro ma, attenzione, non allo stesso ...

Beautiful - il piano di Sheila e Mateo : anticipazioni trame Dal 2 al 6 luglio : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera americana, in onda fin dall’ormai lontano 1987.Ecco le anticipazioni di Beautiful, in onda da lunedì 2 a venerdì 6 luglio alle 13.40 su Canale 5. Beautiful | nelle puntate precedenti: Mateo seduce Quinn Beautiful, tutti i matrimoni di Ridge Forrester e Brooke Logan più uno (forse) ...

Ischia Film Festival 2018 - Dal 30 giugno al 7 luglio : Il XVI Ischia Film Festival, in corso dal 30 giugno al 7 luglio, si aprirà con il regista premio Oscar Gabriele Salvatores, ospite speciale di una manifestazione dal programma ricchissimo, in cui presterà i suoi Il ragazzo invisibile e Il ragazzo invisibile – Seconda Generazione. Diretta da Michelangelo Messina e Boris Sollazzo, la kermesse si svilupperà attraverso i 113 Film selezionati, tra cui 33 anteprime ...

Due Mondi - Dal 1 luglio i nuovo percorsi della Fondazione Carla Fendi : L'inaugurazione alle due installazioni è preceduta da una rappresentazione sul palcoscenico dove interventi multiespressivi ci parleranno di scienza e spiritualità, ragione e misticismo, introducendo ...

Bollette : Dal 1° luglio rincari da +117 euro a famiglia : A partire dal 1° luglio scatteranno i rincari per luce e gas, aumenti che porteranno le famiglie a spendere circa 117 euro l’anno in più rispetto ad oggi. Ad annunciare i rincari l’Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente: +6,5% per la luce e +8,2% per il gas, per via del rialzo delle quotazioni del petrolio e delle tensioni internazionali. Sono questi i principali fattori che hanno portato all’aumento dei prezzi all’ingrosso e ...

Abruzzo Dal Vivo - presentati gli eventi del Progetto Genius Loci in programma Dal 1 al 20 luglio nei comuni del cartere : ... il Direttore Artistico Federico Fiorenza, Gabriele Ciaccia del Teatro dei Colori, Antonia Renzella di Acculae, Annarita Rossi ei e-Motion e i sindaci dei comuni che ospiteranno gli spettacoli , ...

Una Vita anticipazioni Dal 2 al 7 luglio : Mauro è vivo e torna ad Acacias da Teresa : Anticipazione Una Vita prossima settimana: Mauro è vivo e torna da Teresa ad Acacias Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana annunciano che Mauro è vivo e torna ad Acacias. Scendendo nel dettaglio, durante la festa in maschera, il commissario inVita Teresa a ballare e tra loro si nota subito molta complicità. La Sierra, […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 2 al 7 luglio: Mauro è vivo e torna ad Acacias da Teresa proviene ...