“Da Zurigo a Roma per fare ricerca Qui non manca la cultura del lavoro | ma le aziende E

(Di sabato 30 giugno 2018) Sincerità e calore umano, ma anche sfrontatezza, spesso possonola differenza in un ambiente di. La pensa così Dominik Schlegel, 26 anni, nato a Glarus – alle porte di– ma innamorato di, dove progetta software per la mobilità. “In Italia nonladelo l’immaginazione per crearlo,no lee il contesto in cui praticarlo: e questo è un peccato”. Lavorando ogni giorno allo sviluppo sistemi di localizzazione e mappatura per veicoli all’università Sapienza in team internazionali, tra una conferenza e l’altra, riesce a misurare la distanza che separa il nostro paese da molti cugini europei. “Vedo molti colleghi italiani che finito il periodo divanno in Francia, Germania, Stati Uniti. E questo è deleterio per un Paese che ha investito risorse per la formazione di queste persone”. Dopo la laurea nel 2015 in Engineering ...