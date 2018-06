Da Santiago a New York | fino a Milano L’onda arcobaleno invade le strade del mondo

vanityfair

(Di sabato 30 giugno 2018) Da Maragua a New, dadel Cile a Toronto. Per ledelsfila l’orgoglio gay. Tra giugno e luglio si tengono nelle principali città mondiali le parate delLgbt. Per ricordare i moti di Stonewell iniziati il 27 giugno 1969 (quando la polizia americana si scontrò violentemente con i manifestanti del movimento gay a Manhattan), certo, ma anche per sostenere diritti da conquistare o difendere quelli già conquistati. Come a, dove per lesi sono ritrovati in 200 mila, tra musica, colori e bandiere, anche per protestare contro le parole del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana («Le famiglienon esistono»). L’hashtag scelto per quest’anno è #civiliMaNonAbbastanza, che si rifa alla ricerca di Accenture sul grado di apertura alLgbt di 121 capitali nelè infatti a metà strada (54esimo posto): città più ...