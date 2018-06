Da San Giuseppe Vesuviano a Pontida | Catapano in partenza con i consiglieri comunali

Modica - San Giuseppe U Timpuni casa del teatro estivo : San Giuseppe U Timpuni a Modica diventa casa del teatro Modicano estivo. In programma una rassegna teatrale della Compagnia del Piccolo teatro

Sanità. Giuseppe Milanese riconfermato alla guida della Cooperativa OSA : Giuseppe Milanese e’ stato riconfermato alla guida della Cooperativa Osa. A deciderlo l’Assemblea dei soci, riunita all’Audiotrium del Santuario del Divino Amore a Roma. E’ stato inoltre nominato il nuovo Cda: ne fanno parte sei membri uscenti, che quindi sono stati riconfermati, e tre nuovi. Questa la squadra: Vincenzo Milanese, Massimo Proverbio, Flaviano Ponziani, Marco Attardi, Daniele Palumbo, Renzo Pilozzi, Vincenzo ...

Tangenti alluvione Sannio : arrestato sindaco CuSano Matri/ Giuseppe Matura beccato mentre prende una mazzetta : Tangenti alluvione Sannio: arrestato sindaco Cusano Matri. Giuseppe Matura beccato dagli inquirenti mentre prende una mazzetta da un imprenditore locale(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:34:00 GMT)

Chi è la suocera di Giuseppe Conte? Dai film di Tinto Brass all’anonimato - Ewa Aulin ed il suo ‘interesSante’ passato : Una suocera celebre per Giuseppe Conte: ecco chi è la madre di Olivia Paladino, fidanzata del neo Presidente del Consiglio italiano Si scava nel privato del neo Premier Giuseppe Conte. La vita sentimentale del Presidente del Consiglio italiano viene a galla e rivela particolari interessanti. Dopo la fine del matrimonio con Valentina Fico, il politico ha iniziato una relazione con la bella e giovane Editorial Manager del Plaza Hotel di Roma, ...

Modica - al via la rassegna teatrale al Parco di San Giuseppe Timpuni : L'inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.00. Per info e prenotazioni rivolgersi presso il botteghino del Teatro Garibaldi , tel 0932-946991,

Operette immorali - la dissacrante arte di Giuseppe Veneziano in mostra a PietraSanta. Le foto : Alla Futura Art Gallery sarà esposta una ventina di lavori che affronteranno i temi del mito, della storia, della fantasia e della cronaca, tipici della produzione di Veneziano, che per le sue opere ...

San Giuseppe Vesuviano apre col botto : corsa ai seggi fin dalla mattina : SAN Giuseppe Vesuviano - Affluenza subito alta a San Giuseppe Vesuviano dove si fronteggiano cinque candidati a sindaco e ben ventinove liste civiche con 460 candidati al consiglio comunale per soli ...

Cosa penSano gli italiani del nuovo governo e del discorso di Giuseppe Conte in Parlamento : Demopolis ha realizzato un sondaggio chiedendo agli italiani Cosa pensano del governo che si è appena insediato e del discorso programmatico tenuto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Parlamento. Valutazione positiva per il 46% degli intervistati, mentre un quarto del campione preferisce non esprimersi e dare più tempo all'esecutivo prima di giudicare.Continua a leggere

Giuseppe Conte come AlesSandro Di Battista - il premier in tour nell'Italia dei 'vessati' : Giuseppe Conte da vero grillino sta già preparando un tour estivo. Pare infatti che il neo presidente del Consiglio - proprio come aveva fatto Alessandro Di Battista l'anno scorso che aveva girato per ...

AlesSandra Mussolini sfida Silvio Berlusconi : 'Perché Forza Italia deve votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte' : Un appello piuttosto clamoroso, quello rivolto da Alessandra Mussolini a Silvio Berlusconi . Su Il Giornale d'Italia , infatti, la Duciona permette: 'Presidente Berlusconi, rubo solo qualche minuto al ...

Lavori alla palestra della scuola San Giuseppe ad Ispica : Soddisfatto il sindaco Muraglie che mantiene così le promesse fatte ai genitori degli alunni del plesso San Giuseppe

Silvio Berlusconi - clamoroso retroscena sull'incontro con Giuseppe Conte. Prima frase : 'Anche disSanguato' : Qual è stata la Prima cosa detta da Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte ? Il retroscena, gustoso, è del Messaggero : 'Ma lo sa che per venire da lei mi sono ferito? Ho sbattuto con il naso sulla porta ...

Valentina - chi è l'ex moglie di Giuseppe Conte/ Mistero sul cognome : figlia di un funzionario Santa Cecilia? : Valentina, chi è l'ex moglie del premier Giuseppe Conte: Mistero sul cognome, forse figlia di un funzionario del Santa Cecilia. Ultime notizie.