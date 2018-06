Cottarelli | Senza Monti e la Fornero il rapporto debito-Pil al 145% | per la

“Monti ci ha salvati”. Parla Cottarelli : “Senza lui e Fornero debito sarebbe al 145% del Pil” : Secondo l'Osservatorio di Cottarelli senza le riforme del governo Monti il debito /pil oggi sarebbe al 142,1%, 11% in più di quanto previsto oggi. In una situazione del genere, l'Italia avrebbe avuto un destino simile a quello della Grecia, spiega l'ex commissario alla Spending Review.Continua a leggere

Conti pubblici - Cottarelli : "Senza le misure di Monti e Fornero il debito-Pil sarebbe al 145%" : L'Osservatorio dei Conti pubblici diretto da Carlo Cottarelli : "Il rapporto tra debito pubblico e Pil, in assenza della stretta operata da Monti , sarebbe cresciuto più rapidamente di quanto osservato, arrivando nel 2018 a 142,1 per cento"

Far partire Cottarelli - votare subito o riprovarci senza Savona? I dubbi di Salvini e Di Maio : Ora bisognerà far partire le Commissioni e approvare il Def. Il ragionamento di Giancarlo Giorgetti ieri mattina alla riunione del gruppo della Lega ha fatto capire ai parlamentari che il Carroccio, pur chiedendo il voto in tempi brevi, non intende accelerare troppo. Del resto è lo stesso Matteo Salvini ad ammettere di non voler rompere "le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto". Dopo il caos Di ...