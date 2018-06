Cottarelli | Senza Monti e Fornero debito a 145% del Pil

“Monti ci ha salvati”. Parla Cottarelli : “Senza lui e Fornero debito sarebbe al 145% del Pil” : Secondo l'Osservatorio di Cottarelli senza le riforme del governo Monti il debito/pil oggi sarebbe al 142,1%, 11% in più di quanto previsto oggi. In una situazione del genere, l'Italia avrebbe avuto un destino simile a quello della Grecia, spiega l'ex commissario alla Spending Review.Continua a leggere

Conti pubblici - Cottarelli : "Senza Monti e Fornero debito al 145% del Pil"/ Monito al Governo M5s-Lega : Conti pubblici, Cottarelli: "Senza Monti e Fornero debito al 145% del Pil". Monito dell'Osservatorio sui CPI al Governo M5s-Lega e ai costi del contratto

Far partire Cottarelli - votare subito o riprovarci senza Savona? I dubbi di Salvini e Di Maio : Ora bisognerà far partire le Commissioni e approvare il Def. Il ragionamento di Giancarlo Giorgetti ieri mattina alla riunione del gruppo della Lega ha fatto capire ai parlamentari che il Carroccio, pur chiedendo il voto in tempi brevi, non intende accelerare troppo. Del resto è lo stesso Matteo Salvini ad ammettere di non voler rompere "le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto". Dopo il caos Di ...

Stamani Cottarelli torna al Quirinale. Senza fiducia certa voto o nuovo tentativo M5s-Lega? : Cottarelli deve completare la lista dei ministri ma il vero nodo da sciogliere resta la fiducia delle Camere, molto difficile da ottenere. In quel caso restano due ipotesi: un esecutivo a guida Lega o ...

Governo ultime notizie - Cottarelli al Colle senza lista ministri/ Domani da Mattarella - ipotesi rinuncia : Governo ultime notizie, Cottarelli da Mattarella anche Domani, non presentata la lista dei ministri: spunta il nome di Ricciardi per la salute. Intanto si ragiona sulla data delle elezioni(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:12:00 GMT)

Grave intoppo sul governo : Cottarelli lascia il Colle senza lista ministri. Spinte per votare il 29 luglio : Un vero colpo di scena mentre tutti aspettavano la lista dei ministri. Nel frattempo cresce la sponda politica favorevole al voto subito entro il 29 luglio. Il Quirinale precisa: mai parlato di rinunce - Una sequela di colpi di scena fanno da sfondo al tentativo di Carlo Cottarelli di formare un nuovo ...