Spettacolare Samsung Galaxy S9 in offerta su Ebay sotto i 500 euro : Cosa c’è da sapere? : Un weekend decisamente da urlo quello che stiamo vivendo con il Samsung Galaxy S9. Tutto merito di una nuova campagna Ebay, i cui presupposti in verità ve li ho accennati già ieri quando abbiamo parlato su queste pagine di device come i tanto apprezzati Huawei P8 Lite 2017 e Huawei P20 Lite. Nello specifico, stando alle offerte che in teoria saranno disponibili fino al prossimo 5 luglio, gli utenti possono acquistare il top di gamma 2018 ad un ...

Cosa c’è stasera in tv : Niente Mondiali, qualche film, qualche "meglio di" e il programma di approfondimento storico di Paolo Mieli The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

MotoGp – Jorge Lorenzo - i rimpianti Ducati e i festeggiamenti : “Marc dice che c’è meno affetto rispetto a Dovi? Ecco Cosa penso” : Jorge Lorenzo, i festeggiamenti Ducati e i rimpianti del team di Borgo Panigale: il maiorchino ha le idee chiare I piloti della MotoGp sono tornati in pista per la prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. La Yamaha spera in quella vittoria che manca da più di un anno ormai, quando Valentino Rossi vinse proprio sul circuito di Assen, ma non bisogna dimenticarsi della Honda di Marquez e della Ducati. / AFP PHOTO / Josep ...

Cosa c’è stasera in tv : "Midnight in Paris", una partita molto attesa e una solo per audaci The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Inghilterra-Belgio - Mondiali 2018 : perché arrivare secondi conviene? Cosa succede a pari punti? C’è il rischio del criterio fair-play : la situazione : Questa sera, alle ore 20.00, al Kaliningrad Stadium si decideranno le sorti del Gruppo G ai Mondiali 2018 con lo scontro diretto per la vetta tra Inghilterra e Belgio. Le due squadre si trovano in perfetta parità in classifica, infatti sono entrambe a sei punti, con la stessa differenza reti (+6) e il medesimo numero di gol fatti (8) e subiti (2). Nel caso che la partita odierna finisca con un pareggio, per decidere la prima classificata ...

Abolizione vitalizi - delibera Fico “risparmi per 40 milioni”/ Richetti - PD : “C’è qualCosa che non quadra" : Di Maio annuncia, "pronta l'Abolizione dei vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:42:00 GMT)

Cosa c’è stasera in tv : I Mondiali, qualche film e visto che è l'anniversario di Ustica, un programma sulla strage The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è nel manifesto politico di Carlo Calenda e che fine farà il PD : L'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda pubblica su Il Foglio il suo "manifesto di valori e di proposte" per una "alleanza repubblicana" in grado di opporsi a quello che considera "un Governo che è un incrocio tra sovranismo e fuga dalla realtà". Proviamo a capire Cosa significa, in concreto.Continua a leggere

Cosa c’è da sapere sull’amniocentesi : Il percorso di screening prenatale può essere diviso in: esami di diagnosi prenatale invasivi, come l’amniocentesi o la villocentesi test di screening non invasivi, come il Bitest o il test del DNA fetale. Ogni donna, con l’aiuto del proprio medico, può scegliere il percorso più adatto a lei. Parliamo di amniocentesi. Si tratta di un esame diagnostico invasivo, ma dal risultato certo, che evidenzia eventuali anomalie cromosomiche del feto. ...

E’ il giorno dei tagli ai vitalizi. Cosa c’è da sapere : Arriva alla Camera il testo per il taglio ai vitalizi. Il presidente di Montecitorio Roberto Fico intende "sforbiciare" 1.200 assegni che ricevono gli ex deputati nonostante le polemiche e le minacce di ricorsi e class action da parte dei diretti interessati. Nello specifico, si tratta di un taglio netto, fino all’82,8%, di 1.295 vitalizi, attraverso il quale si risparmierebbero tra i 18 e i 20 milioni di euro. "Il taglio ...

Cosa c’è dietro la strigliata di Trump all’azienda che usa i dazi come “scusa” : New York. I tweet della prima mattina hanno messo in evidenza una pessima nottata. Donald Trump non ha digerito l’annuncio della Harley-Davidson di trasferire una parte della produzione all’estero per “alleviare il peso dei dazi dell’Unione europea” e il presidente ha esploso in rapida sequenza una

Cosa c’è stasera in TV : Un solo programma di approfondimento politico, arrivato all'ultima puntata, molti film e i Mondiali The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in TV : Iran-Portogallo, il primo film di "Star Trek", e poi un film in costume, un thriller e un film d'azione degli anni Novanta The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Mercato NBA – LeBron James spiazza tutti - altro che addio : giro di telefonate del Re - ecco Cosa c’è sotto : LeBron James era dato come sicuro partente, ma un rumor di Mercato aprirebbe ad una clamorosa ipotesi: il Re sembra stia cercando di reclutare dei free agent per restare ai Cavs Dopo il clamoroso sweep nella finale NBA subito dagli Warriors, il destino di LeBron James sembrava segnato. I tifosi dei Cleveland Cavaliers si erano rassegnati: la squadra non è abbastanza forte per aiutare il ‘Re’ a conquistare l’anello, per questo ...