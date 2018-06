Cosa ce ne facciamo dell’Europa se mette le mani in tasca?

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 giugno 2018) Diceva don Milani ai ragazzi che definiva “i sovrani del futuro”: Che te ne fai dellepulite se poi le tieni in? E noi, ditemi,ce nese si benda gli occhi e si legae piedi pur di non prendere posizione, di non scegliere, di non aiutare, di non risolvere le contese tra gli Stati membri?ce nedi questa Europa che nel verbale di intesa dei capi di Stato non coniuga mai all’indicativo il verbo dovere? Nessuno deve fare: se gli va, potrebbe anzi “dovrebbe”. Il “dovrebbe” è la resa alle nostre paure e ai nostri egoismi, è la premessa per il disastro prossimo venturo. Nessuno Stato ha l’obbligo di accogliere e dividersi i migranti. Nessuno Stato ha l’obbligo di solidarizzare con l’altro. Nessuno Stato ha l’obbligo di attuare politiche di rallentamento dell’ondata migratoria attraverso aiuti verso le terre di provenienza di questa ...