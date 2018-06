Corea Nord | fonti servizi Usa | Kim continua arricchire uranio

Nucleare - il Segretario di Stato USA : la Corea del Nord resta una minaccia : Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo, intervenendo innanzi a una commissione del Senato, ha dichiarato che la Corea del Nord resta una minaccia Nucleare : si è detto “certo” del fatto che con il suo recente tweet in cui dichiarava che “non esiste più una minaccia Nucleare proveniente dalla Corea del Nord ” il presidente Trump abbia voluto intendere che “abbiamo ridotto la minaccia “. “Credo che non ...

La Corea del Nord continua il programma nucleare : L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, Singapore, 12 giugno 2018 (Foto: SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Delle immagini satellitari dimostrano che la Corea del Nord sta continua ndo a migliorare le proprie infrastrutture per la ricerca nucleare , anche dopo avere siglato lo scorso 12 giugno un accordo preliminare con gli Stati Uniti per la denuclearizzazione. L’indagine, condotta dagli analisti del centro 38 North che sorveglia e traccia ciò che ...

La Corea del Nord sta ancora investendo nei suoi programmi nucleari : Nuove immagini satellitari mostrano grande attività intorno a un reattore nucleare usato per i programmi militari: ma non è necessariamente un brutto segnale The post La Corea del Nord sta ancora investendo nei suoi programmi nucleari appeared first on Il Post.