Corea Nord | fonti servizi Usa | Kim continua ad arricchire uranio

Corea del Nord - servizi Usa : “Continuano ad arricchire l’uranio”/ Kim prosegue in segreto programma nucleare : Corea del Nord, servizi Usa: “Continuano ad arricchire l’uranio”. Kim Jong-un starebbe proseguendo in gran segreto il proprio programma nucleare(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:29:00 GMT)

NordCorea - servizi : arricchisce uranio : 9.33 La Corea del Nord sta continuando in segreto ad arricchire l'uranio per produrre armi nucleari. E' quanto si legge sul sito di Nbc, che cita funzionari della Cia e di altri servizi segreti, che hanno chiesto l'anonimato. La notizia smentisce dunque le dichiarazioni del presidente, Trump, che dopo il vertice con il leader Nordcoreano, Kim Jong-un a Singapore, aveva dichiarato che Pyongyang "non costituisce più una minaccia". Per ora la ...

Corea Nord : fonti servizi Usa - Kim continua arricchire uranio

Nucleare - il Segretario di Stato USA : la Corea del Nord resta una minaccia : Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo, intervenendo innanzi a una commissione del Senato, ha dichiarato che la Corea del Nord resta una minaccia Nucleare: si è detto “certo” del fatto che con il suo recente tweet in cui dichiarava che “non esiste più una minaccia Nucleare proveniente dalla Corea del Nord” il presidente Trump abbia voluto intendere che “abbiamo ridotto la minaccia“. “Credo che non ...

La Corea del Nord continua il programma nucleare : L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, Singapore, 12 giugno 2018 (Foto: SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Delle immagini satellitari dimostrano che la Corea del Nord sta continuando a migliorare le proprie infrastrutture per la ricerca nucleare, anche dopo avere siglato lo scorso 12 giugno un accordo preliminare con gli Stati Uniti per la denuclearizzazione. L’indagine, condotta dagli analisti del centro 38 North che sorveglia e traccia ciò che ...

La Corea del Nord sta ancora investendo nei suoi programmi nucleari : Nuove immagini satellitari mostrano grande attività intorno a un reattore nucleare usato per i programmi militari: ma non è necessariamente un brutto segnale The post La Corea del Nord sta ancora investendo nei suoi programmi nucleari appeared first on Il Post.

Corea del Nord - Trump estende lo stato di emergenza : “Il nucleare è ancora una minaccia” : Il presidente americano Donald Trump ha definito “una minaccia eccezionale e straordinaria” l’arsenale nucleare NordCoreano per giustificare il mantenimento delle sanzioni contro Pyongyang, soli dieci giorni dopo lo storico incontro con Kim Jong Un. “Non c’è più alcuna minaccia nucleare da parte della Corea del Nord”, aveva dichiarato Trump dopo il vertice di Singapore del 12 giugno scorso. Una nota ...

NordCorea - Seoul e Usa cancellano due esercitazioni militari : ... la politica estera e l'economia degli Stati uniti". Trump ha richiesto anche la proroga di un anno dello "stato di urgenza nazionale" decretato nel 2008. 23 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Corea del Nord : il Giappone offre un aiuto per la denuclearizzazione : Il Giappone è pronto a spedire esperti in Corea del Nord per aiutare il Paese a smantellare gli impianti atomici, fino al completamento del processo di denuclearizzazione della penisola. Lo hanno riferito fonti del governo di Tokyo all’alleato statunitense, indicando che se Washington raggiunge l’accordo con il regime di Pyongyang per demolire il reattore nucleare a grafite di Nyongbyon, a Nord ovest della penisola – e simile a ...