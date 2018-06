Coppia uccisa in casa | trovato il figlio

Firenze - Coppia uccisa in casa : carabinieri sulle tracce del figlio - il presunto killer : Osvaldo Capecchi, 69 anni e la compagna Patrizia Manetti, della stessa età, sono stati uccisi la scorsa notte: tutti i sospetti ricadono sul figlio, che viveva con loro ed ha fatto perdere le sue tracce.Continua a leggere

