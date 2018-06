sportfair

: Coppia uccisa a Impruneta, si cerca il figlio : - sherlock5stelle : Coppia uccisa a Impruneta, si cerca il figlio : - Adnkronos : Coppia uccisa a Impruneta, si cerca il figlio -

(Di sabato 30 giugno 2018) Firenze, 30 giu. – (AdnKronos) – Duplice omicidio a(Firenze). In un appartamento in via Luigi Longo, all’interno di un’abitazione privata, sono stati trovati due corpi senza vita. Le vittime sarebbero conviventi. L’omicidio, secondo le prime notizie, sarebbe maturato in ambito familiare. Siil, che in questo momento sarebbe irreperibile. Lasarebbe statacon un coltello. Indagini in corso da parte dei carabinieri.L'articolo, siilSPORTFAIR.