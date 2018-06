Coperture ci sono | Di Maio blinda il decreto dignità

Consiglio dei ministri - slitta il decreto dignità : non ci sono le Coperture. Ma Di Maio : “Colpa della burocrazia” : Niente decreto dignità, almeno per questa settimana. Il primo provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio slitta alla prossima settimana: doveva essere approvato ieri in Consiglio dei ministri, ma non ci sarebbero le coperture per alcune misure previste dal testo. Secondo Di Maio, però, si tratta solo di un rinvio causato dagli adempimenti burocratici.Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Reddito di cittadinanza non è misura assistenzialista - le Coperture ci sono” : Durante il question time alla Camera Luigi Di Maio ha risposto sulle risorse disponibili per introdurre il reddito di cittadinanza entro il 2018: "Verrà attuato il prima possibile, le coperture già ci sono. Al Sud c'è una situazione drammatica, un abitante su 10 vive in indigenza".Continua a leggere

Confindustria : dove sono i soldi per le Coperture? : dove siano i soldi per realizzare il programma del governo 5 Stelle-Lega nessuno lo sa ancora. I grillini parlano, con molta approssimazione, di 20-30 miliardi di euro all’anno ma i critici dicono che sono almeno tre volte tanto le risorse che servono per un programma che si propone misure gravose per conti pubblici come il reddito di cittadinanza e la revisione della legge Fornero sulle pensioni."Non è affatto chiaro dove si recuperano le ...

Contratto di governo - per il M5s i soldi ci sono : "Basta fake news sulle Coperture" : I dubbi sulle coperture? sono fake news, anzi, "terrorismo" mediatico. Il M5s risponde per le rime a chi in questi giorni ha avanzato dubbi sulla fattibilità del programma indicato nel Contratto di governo. Un esempio? L'...

M5s-Lega - Salvini : “Coperture ci sono. Conti di Cottarelli? Leggo numeri sospesi per aria - non ci diano lezioni” : “Tempi per il Governo? La settimana prossima”, così il leader della Lega Matteo Salvini intervistato al gazebo di voto per il contratto di Governo. “Non voglio pensare a un’altra estate di sbarchi e di sofferenza di confusione. Ipotesi staffetta? Non è che non ci fidiamo… Essendoci due forze politiche cerchiamo figura che vada bene a tutti. Le coperture? Ci sono. Premier? Una figura che vada bene a entrambi, con ...

Governo : Varrica (M5S) - Coperture per contratto ci sono : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo scritto un programma in sei giorni, in Germania hanno impiegato sei mesi. Con la Lega abbiamo dato il quadro entro il quale ci muoveremo ma le coperture ci sono”. Così il deputato del M5S Adriano Varrica, in piazza a Palermo per illustrare il contratto di Governo approvato ieri dal 94% degli iscritti al Movimento sulla piattaforma Rousseau, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle ...

Castelli - M5S - : contratto è ambizioso e le Coperture ci sono : Roma, 19 mag. , askanews, 'Le coperture ci sono. Il #contrattodigoverno è un programma ambizioso, da realizzare in 5 anni. Se qualcuno si fosse impegnato di più prima non saremo a questo punto e non ...

Governo - Castelli : “I tempi per punti contratto? Nella nostra mente. Coperture? Non le abbiamo indicate ma ci sono” : Intervista a tutto campo sul programma di Governo M5S-Lega con Laura Castelli, deputata pentastellata e unica donna presente al tavolo tecnico che ha redatto il “contratto per il programma del cambiamento”. “Le coperture finanziarie non sono state pubblicate? Se lo avessimo fatto avremmo impiegato sei mesi per chiudere il documento. In realtà le coperture ci sono”. Contrariamente a quanto più volte annunciato, mancano ...

M5s-Lega - Travaglio : “Contratto? Molti punti convincono. Il problema sono Coperture e cambiamenti continui” : “Contratto di governo M5s-Lega? A me convincono Molti punti, non è un brutto programma”. sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. “La riforma della legge Fornero” – continua – “ era attesa anche da ampi settori della sinistra, non soltanto dalla Lega e dal M5s. La domanda è: ci sono le risorse? Nel contratto le coperture non sono indicate. Riguardo al reddito di cittadinanza, manca ...