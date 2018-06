Cooperative : Cpl Concordia torna in utile - Barbieri nuovo presidente (2) : (AdnKronos) – “In tre anni – ha proseguito Gori – da incubo è diventata un’opportunità; un’opportunità di lavoro – il saldo occupazionale nel 2017 è positivo di 33 unità e altre 50 sono state assunte nel 2018 -, un’opportunità di crescita ordinata e rispettosa delle regole, un’opportunità per la cooperazione, che può raccontare una storia virtuosa ‘ non l’unica certo – tra ...

Cooperative : Cpl Concordia torna in utile - Barbieri nuovo presidente : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Dopo 3 anni di perdite, Cpl Concordia torna in utile nel 2017. Il bilancio della cooperativa della cooperativa registra un utile d’esercizio di 3,7 milioni di Euro, che permetterà anche il riconoscimento di dividendi ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa (apc). Il valore della produzione riclassificato della cooperativa si attesta a 221 milioni di Euro (in leggero decremento, -1,6 ...