Cooperative | Cpl Concordia torna in utile | Barbieri nuovo presidente 2

sportfair

(Di sabato 30 giugno 2018) (AdnKronos) – “In tre anni – ha proseguito Gori – da incubo è diventata un’opportunità; un’opportunità di lavoro – il saldo occupazionale nel 2017 è positivo di 33 unità e altre 50 sono state assunte nel 2018 -, un’opportunità di crescita ordinata e rispettosa delle regole, un’opportunità per la cooperazione, che può raccontare una storia virtuosa ‘ non l’unica certo – tra tante vicende sfortunate. Credo che possiamo esserne orgogliosi.” Il portfolio lavori pluriennale della cooperativa ha superato i 700 milioni di euro: fra i contratti recenti si segnalano la trigenerazione per l’Acquario di Genova, i Global Service per il Teatro del Maggio Fiorentino e l’Auditorum di Roma, l’impianto di rigassificazione GNL a Marghera, il relamping delle torri faro dell’Aeroporto SEA di ...