Cooperative | Cpl Concordia torna in utile | Barbieri nuovo presidente 2

Cooperative : Cpl Concordia torna in utile - Barbieri nuovo presidente : Roma, 30 giu. (AdnKronos) – Dopo 3 anni di perdite, Cpl Concordia torna in utile nel 2017. Il bilancio della cooperativa della cooperativa registra un utile d’esercizio di 3,7 milioni di Euro, che permetterà anche il riconoscimento di dividendi ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa (apc). Il valore della produzione riclassificato della cooperativa si attesta a 221 milioni di Euro (in leggero decremento, -1,6 milioni, ...

