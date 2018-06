Contro ogni semplificazione seguiamo il coraggio di Luca Di Bartolomei

huffingtonpost

(Di sabato 30 giugno 2018) "Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, dodici anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura a sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore, un giocatore lo vedi dal, dall'altruismo e dalla fantasia."Io non so se nella testa di De Gregori, Nino fosse Agostino, Agostino Di, capitano della Roma 82/83, l'uomo che giocava al calcio, lo sport più bello, faceva il mestiere che tantissimi ragazzini avrebbero voluto fare. Era acclamato dal pubblico, era il riferimento di tutti i suoi compagni di squadra, era il capitano. Imperturbabile, serio, razionale. Sembrava per carattere lontanissimo dal gesto che avrebbe compiuto. Il 30 maggio del 1994, aveva già smesso da qualche anno di calciare il pallone, pensava a reinventarsi una vita e invece trovò molto più ...