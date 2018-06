Continua la digitalizzazione di Walmart e la sfida ad Amazon | ecco i tour in 3D

agi

(Di sabato 30 giugno 2018) Walmart ha accettato ladi Amazon. E da alcuni mesi sta investendo in modo massiccio su digitale e e-commerce. L'ultimo esempio è il lancio di unvirtuale in3D, durante il quale acquistare gli oggetti visibili. La stanza-vetrina (virtuale) Gli utenti potranno entrare e muoversi, dal semplice display di pc e smartphone o utilizzando i visori per la realtà virtuale, in una stanza completamente arredata, dove sono presenti mobili, elettrodomestici, vassoi, bicchieri, televisori, lenzuola. Il cliente potrà esplorare la stanza, cliccare su uno degli oggetti presenti e concludere l'acquisto in poche mosse. In sostanza, Walmart mette circa 70 articoli in vendita in una vetrina virtuale, dando allo stesso tempo la possibilità di intuire come starebbero in casa propria. Da luglio, ci sarà anche l'opzione “Buy the room”, ...