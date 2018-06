Conte | Soddisfatto all' 80% Ma Salvini | Vediamo i fatti

ilgiornale

(Di sabato 30 giugno 2018) Meglio un accordo di piccolo cabotaggio che niente. Giuseppedopo il trionfalismo iniziale, sposa la linea della soddisfazione temperata per descrivere il suo umore post-Consiglio europeo. "È stato un lungo negoziato, ma da oggi l'Italia non è più sola". Il premier, in conferenza stampa, scorre gli articoli del testo per dimostrare come i partner Ue abbiano recepito e sottoscritto molte richieste del piano in dieci punti presentato da Roma. "Vi devo fare una confessione, se avessi potuto scrivere da solo le conclusioni, qualche passaggio lo avrei scritto diversamente", ma "visto che si è trattato di una lunga e complessa negoziazione tra 28 Stati, non posso che ritenermi".si dice"all'80%". Chi ha maggiori dubbi - pur non dando un giudizio negativo - è Matteoche si diceal 70%. "Non mi fido delle parole,che impegni ...