Consigli per adolescenti su Instagram

Berlusconi - legittima difesa : "Ecco la mia ricetta"/ Governo - Consiglio Ue : "Molto rumore per nulla" : Berlusconi, legittima difesa: "Ecco la mia ricetta". Il leader di Forza Italia ha parlato del Governo, del rapporto con la Lega e molto altro: ecco le sue parole(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:51:00 GMT)

Le decisioni del Consiglio Ue Ecco perché a Bruxelles perdono tutti : Ormai non passa settimana senza che sulla Rete compaia un altro video di un nuovo genere che si produce in Libia. Di solito durano un trentina di secondi, sono girati con uno smartphone e mostrano un ...

Vittorio Feltri - il durissimo Consiglio a Berlusconi : 'Lo vorrei ridare per morto. Ma.. o fai così o ti ritiri' : Osservo le fotografie di Silvio Berlusconi a Merano, con l' aperitivo e Francesca Pascale, in ordine alfabetico, entrambi biondi. Lo trovo fresco come una rosa. Beato lui. Lo segnalano però irritato ...

Consiglio Ue migranti : gelo Conte-Macron su centri raccolta/ “Base volontaria” : spunto per uscire dallo stallo : migranti: Conte, "l'Italia non è più sola", poi però frena. In corso il vertice a Bruxelles sul tema migranti, Emmanuel Macron sottolinea: "centri accoglienza non in Francia"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:45:00 GMT)

Salvini zittisce Giannini : "Ti Consiglio la camomilla perché governeremo per anni" : Scintille via etere tra Matteo Salvini e Massimo Giannini . Il leader della Lega , ospite del programma Circo Massimo , su Radio Capial , condotto dal giornalista, si è difeso dalle accuse - oltre che ...

Quella volta che Mark Hoppus - Blink-182 - ha Consigliato alle forze armate statunitensi un piano ingegnoso per catturare Saddam Hussein : Nel frattempo, i Blink 182 sono stati recentemente costretti a cancellare altri spettacoli a causa della malattia in corso del batterista Travis Barker . Allo stato attuale, gli sarà impedito di ...

Conte : soddisfatto per accordo a Consiglio Ue - negoziato complesso : Bruxelles, 29 giu. , askanews, Ai giornalisti che questa mattina fuori dall'hotel gli chiedevano se fosse soddisfatto dell'accordo raggiunto con gli altri leader, il presidente Conte ha risposto con ...

AIDAA : i Consigli anti-caldo per cani - gatti e animali di casa : Con l’arrivo del caldo, come ogni anno, AIDAA propone “un decalogo di suggerimenti per evitare guai e problemi alla salute di micio, fido ma anche dei coniglietti e dei pesciolini di casa, regole che seguite alla lettera aiuteranno anche loro a vivere meglio queste giornate torride.” Ecco il vademecum: “Non lasciate mai un animale incustodito dentro l’auto: la temperatura interna dell’abitacolo sale ...

Consiglio europeo : accordo per estendere sanzioni economiche alla Russia : I 28 leader Ue riunitisi nel Consiglio europeo hanno deciso di estendere per altri sei mesi le sanzioni economiche imposte contro la Russia per il mancato rispetto dell'intesa di Minsk.

5 Consigli per stare vicino a una persona depressa : Italiani, popolo sempre più depresso. Secondo la Società Italiana di Psichiatria, la depressione è uno dei disagi mentali maggiormente in crescita, l’incidenza è aumentata negli ultimi 15 anni del 3%. Dal più recente rapporto Istat, in Italia le persone che soffrono di disturbi depressivi sarebbero circa 2,8 milioni. Le percentuali più alte si riscontrano nelle persone mature, sopra i 65 anni. Rispetto al genere, i sintomi depressivi sono ...

Consiglio Europeo - Conte blocca il documento perché manca ancora la parte sui migranti : Aggiornamento ore 23:10 - Il vertice andrà avanti anche durante la notte nel tentativo di raggiugnere un'intesa sulla parte del documento che riguarda i migranti. Secondo fonti presenti all'evento, ci sarebbe un accordo tra il Premier italiano Giuseppe Conte e il Presidente francese Emmanuel Macron (che si erano incontrati nei giorni scorsi a Roma) e ora stanno lavorando per convincere anche gli altri Paesi Ue.Aggiornamento ore 21:30 - ...

Consiglio Europeo - Conte : "Spartiacque per l'Italia" : Il Presidente del Consiglio italiano è arrivato nella sede del Consiglio Europeo a Bruxelles, dove si svolgerà il vertice con i 28 Capi del Governo dell'Unione Europea. Conte ha parlato brevemente con i cronisti, confermando l'importanza di questa riunione: "sarà uno spartiacque, per quanto ci riguarda. E per quanto mi riguarda sono disponibile a trarne tutte le dovute conseguenze".I partner europei sono chiamati ad ascoltare le richieste ...

Caccia - le associazioni : “Il Consiglio di Stato conferma la bocciatura del calendario venatorio per la Regione Basilicata” : Dal Consiglio di Stato è arrivata la bocciatura definitiva del calendario venatorio 2016-2017 della Regione Basilicata che aveva approvato una serie di deroghe senza tenere in alcun conto il parere dell’ISPRA. Contro il calendario della Regione Enpa, Lav, Lipu e WWF Italia avevano proposto un ricorso che era Stato accolto dalla Sezione Prima del Tar di Potenza che aveva disposto contestualmente la sospensiva del calendario venatorio. Ora il ...

Tutto quello che c’è da sapere sul Consiglio europeo : Il 28 e 29 giugno a Bruxelles si riuniscono i capi di stato e di governo dei paesi membri dell’Unione europea per discutere delle politiche migratorie dell’Unione. Leggi