Condotte | sindacati a proprietà e tribunale | ' Non c' è più tempo'

Condotte : sindacati - martedì sciopero 8 ore e incontro al Mise : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – martedì sarà un’altra giornata importante per il futuro del Gruppo Condotte, terza società italiana nel settore delle costruzioni, in cui lavorano circa 3.000 dipendenti. Alle 15 è in programma a Roma, presso il ministero dello Sviluppo economico, una nuova riunione del Tavolo permanente. Nella stessa giornata i sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno proclamato uno sciopero di 8 ...

Condotte : sindacati - martedì sciopero 8 ore e incontro al Mise : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – martedì sarà un’altra giornata importante per il futuro del Gruppo Condotte, terza società italiana nel settore delle costruzioni, in cui lavorano circa 3.000 dipendenti. Alle 15 è in programma a Roma, presso il ministero dello Sviluppo economico, una nuova riunione del Tavolo permanente. Nella stessa giornata i sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno proclamato uno sciopero di 8 ...