Concorso regionale oli | l' azienda agrigentina Farina Maria vincono premio con l' olio

grandangoloagrigento

: Concorso all’Asp di Vibo Valentia, Sapia e Nesci (M5S): “Presto segnali di bonifica dell’amministrazione sanitaria… - DalilaNesci : Concorso all’Asp di Vibo Valentia, Sapia e Nesci (M5S): “Presto segnali di bonifica dell’amministrazione sanitaria… - ConcorsiPubblic : informatico Torino - 1 posto - VivMilano : RT @RegLombardia: Tre comuni del Mantovano si sono aggiudicati i primi posti a livello regionale nel concorso “Comuni Ricicloni” 2018 di @L… -

(Di sabato 30 giugno 2018) La Sicilia eccelle sempre di più in campo enogastronomico, promuovendo le sue eccellenze in giro per il mondo e ricevendo prestigiosi riconoscimenti. La provincia di Agrigento, in maniera specifica, è una splendida zona da dove si esporta undi ottima qualità, come quello che viene prodotto dalla ...