Come ricostruire la fiducia tra Stati Uniti ed Europa Parla Marta Dassù

Bussetti segua Bacone : lasci che gli insegnanti le spieghino Come ricostruire la scuola : di Antonio Deiara* Gent.mo ministro Marco Bussetti, da professore anziano della scuola della Repubblica italiana Le auguro buon lavoro. Dopo una titolare di viale Trastevere smarrita nel “tunnel dei neutrini”, una docente universitaria congedata troppo presto, una professoressa che non voleva andarsene e una – come si diceva un tempo – “maestra giardiniera”, arriva Lei. Riponiamo grandi aspettative sul Suo lavoro. La ...