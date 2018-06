Come non rovinarsi le vacanze

L’incendio alla Grenfell Tower non andò Come ve lo hanno raccontato : Gli amministratori locali di Londra sono stati accusati per il disastro in cui morirono 72 persone, ma dopo un anno di indagini un giornalista si è fatto un'idea diversa The post L’incendio alla Grenfell Tower non andò come ve lo hanno raccontato appeared first on Il Post.

Le reti LTE non sono poi così sicure Come potremmo pensare : Alcuni ricercatori di sicurezza hanno portato alla luce una nuova vulnerabilità delle reti LTE, che mette a rischio la navigazione da parte degli utenti. L'articolo Le reti LTE non sono poi così sicure come potremmo pensare proviene da TuttoAndroid.

Come è finito davvero il vertice Ue di Bruxelles sui migranti - e non solo - : Sì alle piattaforme di sbarco per migranti e alla creazione di centri di controllo «su base volontaria». Sullo sfondo qualche progresso nell'Unione bancaria, il potenziamento del Meccanismo di ...

Come è finito davvero il vertice Ue di Bruxelles sui migranti (e non solo) : Sì alle piattaforme di sbarco per migranti, alla creazione di centri di controlli «nei paesi che li vogliono», ai 500 milioni di euro al Fondo fiduciario per l’Africa. Sullo sfondo i (piccoli) progressi dell’Unione bancaria, il potenziamento del Meccanismo di stabilità europeo e una «ultima chiamata» ai negoziati sulla Brexit per trovare un accordo entro ottobre. Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo, ha riassunto così il «lungo ...

Lisa : "Ho sconfitto un tumore al cervello - ora non voglio perdere un secondo. Vado Come un treno" : Sul palco del programma "Ora o mai più", Lisa tenta la rinascita artistica, ma la sua battaglia più importante lei l'ha vinta qualche anno fa. La cantante - che molti ricorderanno per il suo singolo più famoso, "Sempre", arrivato terzo a Sanremo nel 1998 - ha sconfitto un tumore al cervello: una malattia che l'ha tenuta lontana dalla scena musicale per sei anni.In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Lisa ha raccontato ...

MotoGp – Petrucci in pista nonostante la frattura : “ecco Come è andata nelle Fp1” : Danilo Petrucci in pista nonostante la frattura del metatarso: le prime impressioni del ternano della Pramac dopo le Fp1 del Gp d’Olanda frattura del metatarso per Danilo Petrucci a causa della caduta nella giornata di test al Montmelò della scorsa settimana. Il ternano del team Pramac però è tornato in pista oggi, in sella alla sua Desmosedici Gp per la prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. Un po’ di dolore non ...

'L'ha fatto'. La Canalis in spiaggia Come non si è mai vista. Le foto non mentono : Chissà se Elisabetta è davvero in dolce attesa o se, al contrario, la piccola Skyler Eva dovrà aspettare ancora per giocare con un fratellino o una sorellina. Ma quella sulla presunta seconda gravidanza non è la sola che gira sulla ex Velina di Striscia. Il nuovo gossip, con tanto di 'foto-prova' arriva direttamente dalla rivista Gente. In questi giorni d'estate, la Canalis è tornata a casa, nella sua Sardegna, e figuratevi se il suo arrivo è ...

“L’ha fatto”. Elisabetta Canalis in spiaggia Come non si è mai vista. Le foto non mentono. Una vera e propria ‘esplosione’ : Si sarà pure trasferita da tempo negli Stati Uniti, ma Elisabetta Canalis, una delle Veline di Striscia la Notizia più famose e amate di sempre, continua a dominare la cronaca rosa anche da oltreoceano. Se poi Eli, che è anche attivissima sui social, torna in Italia, beh, viene da sé che si riprende in un attimo lo scettro della più chiacchierata. Negli ultimi giorni, per dire, fa tanto rumore un pettegolezzo circa la sua presunta ...

Come è umana l'Ue. Dopo 13 ore di negoziato un accordo a 28 sui migranti. Conte : "L'Italia non è più sola" : Tredici ore di negoziato, fino a notte fonda. Ore di volti tirati e sorrisi, minacce di veto e pacche sulle spalle. A un certo punto nelle prime ore della sera un'asse italo-francese apre uno spiraglio, su cui si continua a lavorare a luglio. Poi l'annuncio affidato a Donald Tusk, di un accordo a 28 sul dossier migranti. A parole è cambiata qualche espressione lessicale nella bozza di conclusioni del vertice, nei fatti è tutto da ...

“Ma Come ha fatto?”. Laura Pausini - dimenticate le sue forme giunoniche. Un cambiamento incredibile : un fisico pazzesco! : Bella lo è stata sempre, solare anche di più. Parliamo della fenomenale Laura Pausini che ieri ha realizzato uno dei suoi più grandi sogni: cantare a Cuba, uno dei pochi paesi che non aveva mai visitato. È infatti stata scelta come ospite speciale dai “Gente de Zona”, che ieri hanno tenuto un concerto sull’isola dinanzi a 250.000 spettatori, e si è esibita nella versione spagnola di “La solitudine”, “Non ...

Non vuole sposarsi in Pakistan : famiglia picchia 18enne/ Bologna - Come Farah e Sana : indagati madre e fratelli : Bologna, non vuole sposarsi in Pakistan: la famiglia picchia e vessa una 18enne per aver scoperto una relazione con un italiano. come i casi di Sana e Farah, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:26:00 GMT)

Beppe Grillo : “Senato dei cittadini estratto a sorte”/ Come (non) potrebbe funzionare il ‘sorteggio’ M5s : Beppe Grillo lancia l'idea: “Senato dei cittadini, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Famiglia Rodriguez - tutto il clan pronto a chiedere la cittadinanza : «Siamo italiani Come i nostri nonni» : Cecilia Rodriguez ha risolto i problemi con il rinnovo del permesso di soggiorno e ora annuncia che tutta la Famiglia Rodriguez diventerà presto italiana. Belen lo è già grazie...

Cecilia Rodriguez e tutto il clan pronti a chiedere la cittadinanza italiana : «Come i nostri nonni» : Cecilia Rodriguez ha risolto i problemi con il rinnovo del permesso di soggiorno e ora annuncia che tutta la famiglia Rodriguez diventerà presto italiana. Belen lo è già grazie...